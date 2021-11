VOLLEY B1/f – Melendugno-diesel, è vittoria piena anche a Castellana Grotte

Soffre per un set ma poi comincia a macinare gioco e punti e porta a casa la quinta vittoria stagionale la Narconon Melendugno che, nell’anticipo della sesta giornata giocato venerdì sera a Castellana Grotte, si è imposta per 3-1 sulla Zero5.

Partono contratte le ragazze di Ida Taurisano che, al primo break, sono sotto 2-8. Il margine, lentamente, si assottiglia, ma, sotto lo striscione del traguardo, ci passa per primo Castellana che chiude 25-23. Dal secondo set in poi, comincia tutta un’altra storia. Le salentine trovano continuità negli attacchi, trascinate da Kostadinova e Morone, e il Castellana, lentamente, si sgretola. Il secondo set va in archivio sul 25-15 Melendugno. Più combattuto il terzo, che, specie nella parte centrale, vive un continuo batti e ribatti, ma, alla fine, Antignano e compagne chiudono sul 25-22. Senza storia il quarto: prima +5, poi +8, quindi +11 finale: è 25-14 che significa tre punti pieni per le ragazze del Melendugno. Sabato prossimo, a Otranto, ore 17.30, arriverà il Cerignola.

IL TABELLINO

ZERO5 CASTELLANA GROTTE-NARCONON MELENDUGNO 1-3

(25-23, 15-25, 22-25, 14-25 – 1h38′)

CASTELLANA GROTTE: Ricchiuti 6, Giannini ne, Cirpiani 3, Pisano, Liguori 13, Recchia (L), Vinciguerra 8, Pinto ne, Pavone, Civardi 14, Di Carlo, Micheletto 6, Soleti 1. All. Ciliberti, vice Milano.

Ace 4, ricezione 34%, perfetta 13%, attacco 26%, muri 8.

MELENDUGNO: Kostadinova 19, Mileno 2, Greco ne, Albanese ne, Albano 8, Basciano ne, Morone 13, Luraghi (L), Tamborino M. (L) ne, Antignano 11, Alikaj 10, Pettinari ne, Tamborino G. ne. Coach: Taurisano, vice Cesari.

Ace 7, ricezione 37%, perfetta 17%, attacco 31%, muri 9

Arbitri: Lonardo e Di Lorenzo.

VOLLEY B1/F GIRONE F

RISULTATI (giornata 6): CDM Cutrofiano-Fiammatorrese 0-3, Cerignola-Terrasini 0-3, S. Salvatore T.-Arzano 3-2, Castellana Grotte-Melendugno 1-3, Messina-F. Schultze ME 3-0, HUB Catania-Desi Volley 0-3.

CLASSIFICA: Messina 17 – Fiammatorrese, S. Salvatore T. e Melendugno 14 – Arzano 11 – Farmacia Schultze ME 10 – Desi Volley 9 – Castellana Grotte 6 – Terrasini 4 – Cerignola 3 – HUC Catania e CDM Cutrofiano 0.

PROSSIMO TURNO (27 nov.): Fiammatorrese-S. Salvatore T., Melendugno-Cerignola, Farmacia Schultze ME-CDM Cutrofiano, Terrasini-Messina, Arzano-HUB Catania, Desi Volley-Castellana Grotte.