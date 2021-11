VOLLEY B/m – Galatone, e sono due! Battuto anche il Taviano, la cura Cavalera comincia a dare frutti

Arriva un’altra vittoria per l’Allianz Colazzo Volley Galatone che si lascia alle spalle la zona retrocessione rifilando un netto 3-1 al Pag Volley Taviano. Il sestetto di mister Tonino Cavalera conquista altri tre punti dopo il bel successo nella trasferta di Cosenza una settimana fa. Domenica pomeriggio il derby salentino del girone L di volley di serie B maschile non ha deluso le aspettative. Non era una partita facile nonostante l’ultimo posto del Taviano, giunto ad Alezio con la voglia di riscattarsi e smuovere la classifica. L’Allianz Colazzo però, ben messa in campo e supportata dal pubblico amico per tutta la gara, si aggiudica subito il primo set lasciando dietro i rivali di 15 punti (25-10). Il Taviano agguanta i biancoverdi nel secondo set (28-30) ma è solo un’illusione: l’Allianz Colazzo Galatone si impone con grande distacco nel terzo e quarto set (25-18 e 25-13) aggiudicandosi il match.

«È la prima vittoria in casa – sottolinea il direttore generale dell’Allianz Colazzo Galatone, Alberto Papa – giunta proprio nel derby. È stata una partita combattuta, il Taviano è venuto qui a renderci la vita difficile ma siamo riusciti a interpretare la gara nel modo giusto preparandola bene nel corso della settimana. Abbiamo avuto un piccolo calo nel secondo set ma ci può stare, soprattutto in un derby. Poi abbiamo reagito con veemenza facendo nostra la gara». La squadra ha dato così seguito alla vittoria di Cosenza. «Era quello che volevamo – prosegue Papa – e ora la via intrapresa è quella giusta. Siamo contenti, il percorso di crescita è iniziato con l’arrivo di mister Cavalera. Speriamo ora – conclude – di fare una buona partita e raccogliere punti anche nella trasferta di Grottaglie».

VOLLEY B/M GIRONE L

RISULTATI (giornata 6): Green Bari-Molfetta 3-1, Galatone-Taviano 3-1, Matervolley-Andria 3-1, Leverano-Grottaglie 3-0, Energytime CB-NVG Joivolley 3-0, Turi-Area Brutia CS 3-2.

CLASSIFICA: Leverano 16 – Energytime CB 15 – Green Bari 14 – Joivolley 13 – Turi 11 – Grottaglie 9 – Molfetta e Matervolley 7 – Galatone e Andria 6 – Area Brutia CS 4 – Taviano 0.

PROSSIMO TURNO (27-28 nov.): Green Bari-Matervolley, Grottaglie-Galatone, Joivolley-Molfetta, Taviano-Energytime CB, Andria-Turi, Area Brutia CS-Leverano.

(fonte: Stefano Manca, US Volley Galatone)