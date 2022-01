VOLLEY B/m – Turno falcidiato dai rinvii: risultati e nuova classifica

Tanti i rinvii per Covid nel girone L del torneo di Serie B maschile di volley. Nel weekend si è giocata solamente una partita, quella tra Area Brutia Cosenza e Molfetta, terminata con la netta vittoria della formazione barese.

Rinviato a giovedì 13 il confronto tra Galatome e Matervolley Castellana per via della convocazione in nazionale di un atleta della squadra ospite.

—

VOLLEY B/M GIRONE L

RISULTATI (giornata 11): Joivolley -Andria rinviata ddd, Leverano-Energytime CB rinviata ddd, Grottaglie-Turi rinviata ddd, Galatone-Matervolley rinviata al 13 gen., Taviano-Green Bari rinviata ddd, Area Brutia CS-Molfetta 0-3.

CLASSIFICA: Leverano 25 – Energytime CB, Green Bari e Joivolley 24 – Grottaglie e Turi 17 – Molfetta 16 – Galatone 13 – Matervolley 10 – Andria 9 – Area Brutia CS 4 – Taviano 0.

PROSSIMO TURNO (15-16 gen.): Taviano-Joivolley, Energytime CB-Molfetta, Galatone-Turi, Leverano-Matervolley, Grottaglie-M2G Green Bari, Area Brutia CS-Andria.