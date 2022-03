VOLLEY B/m – Pausa forzata per Leverano e Galatone, prima vittoria Taviano: risultati e classifica

Pausa forzata per Leverano e Galatone nel girone L del campionato di Serie B maschile. Nei gruppi squadra dei rispettivi avversari, Turi e Campobasso, si sono registrati, nei giorni precedenti all’incontro, alcuni casi di Covid con inevitabile rinvio a delle gare a date da destinarsi. In campo solo il Taviano che ha colto la sua prima vittoria stagionale, battendo in quattro set l’Andria.

VOLLEY B/M GIRONE L

RISULTATI (giornata 21): Joivolley-Green Bari 1-3, Galatone-Energytime CB rinv., Grottaglie-Molfetta 3-0, Leverano-Turi rinv., Area Brutia CS-Matervolley 0-3, Taviano-Andria 3-1.

CLASSIFICA: M2G Green Bari 42 – Leverano 39 – Joivolley 39 – Energytime CB 38 – Turi 30 – Grottaglie 28 – Molfetta 25 – Galatone 23 – Matervolley 17 – Andria 12 – Area Brutia CS 4 – Taviano 3.

PROSSIMO TURNO (26 mar.): Andria-Joivolley, Energytime CB-Leverano, Turi-Grottaglie, Matervolley-Galatone, M2G Green Bari-Taviano, Molfetta-Area Brutia.