VOLLEY B/m – BCC Leverano, rimonta capolavoro al PalaFlorio di Bari

Capolavoro Leverano Volley in casa della M2G Green Bari. I padroni di casa partono con la diagonale composta da Parisi e Petruzzelli, poi Ruggiero, Incampo, Grassano, Giorgio e il libero Rinaldi. Formazione confermata rispetto alle prime due giornate di campionato per coach Zecca con Laterza, Orefice, Scrimieri, Serra, Marzo, Conte e Barone come libero.

Bari prova subito a fare la voce grossa portandosi sul 15-11, Marzo accorcia le distanze sul 16-14. L’ace di Giorgio allunga nuovamente le distanze sul 19-15. I salentini, tuttavia, si dimostrano formazione coriacea, Orefice e compagni non mollano di un centimetro, rispondono colpo su colpo e con Scrimieri accorciano il divario. E’ il sestetto di coach Spinelli comunque a chiudere il primo game sul 25-22.

Nel secondo set i gialloblù partono meglio, portandosi sul 7-9. Quando i baresi si rifanno sotto entra in scena un sontuoso Scrimieri: prima un attacco, in primo tempo, poi un muro segnano il massimo vantaggio sul 15-21. I padroni di casa si affidano al servizio insidioso di Parisi per riportarsi sotto sul 23-24, ma quella di coach Zecca non è squadra a cui tremano le gambe e con un muro di Serra pareggiano i conti.

Il terzo parziale ricalca l’andazzo del game precedente con l’equilibrio rotto dall’altro centrale della BCC Leverano, Serra, che prima con un muro e poi con un ace porta i suoi sul 12-15. Il resto lo fanno gli attacchi di capitan Orefice e di un inarrestabile Manuel Conte. Per lo schiacciatore campano una prestazione di solida continuità in attacco. Bari rientra in partita, ma come avvenuto nel game precedente si scioglie sul più bello con l’errore in battuta che dà al Leverano il punto del 23-25.

Grandi emozioni nel quarto ed ultimo parziale, con le due formazioni che si alternano al comando del set. Nelle fasi cruciali gli ospiti si affidano ad un muro invalicabile ed è proprio da questo fondamentale che arriva il punto vittoria del 28-30. Per gli uomini di coach Zecca un successo prezioso sia per la classifica, sia per fare crescere l’autostima del gruppo. Con questa grinta, determinazione e la voglia di non mollare mai nulla è precluso.

—

IL TABELLINO

M2G GREEN BARI-BCC LEVERANO 1-3

(25-22, 23-25, 23-25, 28-30)

M2G Green Bari: Ruggiero 8, Chiarelli ne, Verroca ne, Parisi 2, Giorgio 6, Lomurno 2, De Gennaro 0, Petruzzelli 19, Incampo 10, Ciavarella 5, Grassano 11, Di Gregorio 3, Marrone ne, Rinaldi (libero). Allenatore: Spinelli.

BCC Leverano: Marzo 12, Laterza 2, Conte 15, Cagnazzo G. ne, Gaetani ne, Miraglia ne, Barone (libero), Savina 0, Scrimieri 13, Orefice 16, Cagnazzo S. 0, Serra 6. Allenatore: Zecca.

Arbitri: Giuseppe Pellè e Raffaele Mansi

Durata set: 27’, 29’, 35’, 38’

Errori in battuta: Bari 17, Leverano 12; Ace: Bari 4, Leverano 3; Muri vincenti: Bari 12, Leverano 9

—

B/M GIRONE L

RISULTATI (giornata 3): Turi-Molfetta 3-1, Taviano-Area Brutia CS 1-3, NVG Joyvolley-Grottaglie 3-0, Matervolley-Energy Time 0-3, Andria-Galatone 3-1, Green Bari-Leverano 1-3.

CLASSIFICA: NVG Joyvolley 9 – Energytime CB e Leverano 8 – M2G Bari, Andria e Turi 6 -Matervolley 4 – Grottaglie e Area Brutia CS 3 – Molfetta 1 – Galatone e Leverano 0.

PROSSIMO TURNO (6-7 nov.): Turi-Matervolley, Grottaglie-Area Brutia CS, Galatone-NVG Joivolley, Energytime CB-M2G Green Bari, Molfetta-Andria, Leverano-Taviano.

(fonte: Alessio Quarta, US Leverano Volley)