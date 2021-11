VOLLEY B/m – Galatone, il ko di Andria porta alle dimissioni di coach Alemanno

La sconfitta di Andria è stata fatale a coach Rudy Alemanno che, domenica mattina, ha rassegnato le dimissioni da coach dell’Allianz Colazzo Green Volley Galatone (B/m).

La Green Volley Galatone è già sul mercato alla ricerca di un sostituto del mister dimissionario. Di seguito la dichiarazione congiunta del presidente Giuseppe Giuri, del vicepresidente Luciano Colazzo e del direttore sportivo Marco Imbriani: «Ringraziamo Alemanno per la professionalità dimostrata in questi quattro anni a Galatone. Una professionalità che non gli è mancata nemmeno in questo difficile momento, quando ci ha comunicato la sua decisione di dimettersi. Non dimentichiamo i bei traguardi raggiunti insieme, le soddisfazioni sportive e umane che la pallavolo galatonese ha vissuto giorno dopo giorno anche grazie a mister Alemanno. Seppur a malincuore ma comprendendo il suo stato d’animo, accettiamo la sua scelta e gli auguriamo le migliori fortune professionali. Quello che sta accadendo rappresenta un primo “scossone” che speriamo sia utile a ripartire e risalire al più presto la classifica. Ai tifosi e alla città chiediamo in questa fase delicata di continuare a starci vicino come avvenuto finora in modo splendido. Lo sport galatonese merita un palcoscenico importante come la serie B. Un palcoscenico che faremo di tutto per tenerci stretto già a partire da domenica prossima in casa contro il Gioia del Colle, un match difficile – conclude la dirigenza biancoverde – che richiede il massimo supporto di tutti».

—

B/M GIRONE L

RISULTATI (giornata 3): Turi-Molfetta 3-1, Taviano-Area Brutia CS 1-3, NVG Joyvolley-Grottaglie 3-0, Matervolley-Energy Time 0-3, Andria-Galatone 3-1, Green Bari-Leverano 1-3.

CLASSIFICA: NVG Joyvolley 9 – Energytime CB e Leverano 8 – M2G Bari, Andria e Turi 6 -Matervolley 4 – Grottaglie e Area Brutia CS 3 – Molfetta 1 – Galatone e Leverano 0.

PROSSIMO TURNO (6-7 nov.): Turi-Matervolley, Grottaglie-Area Brutia CS, Galatone-NVG Joivolley, Energytime CB-M2G Green Bari, Molfetta-Andria, Leverano-Taviano.

(fonte: Stefano Manca, US Volley Galatone – foto: Alemanno con la squadra)