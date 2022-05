VOLLEY – B/m, Leverano chiude con un buon 3° posto. B1/f: Melendugno, avversaria toscana nei playoff

Con la vittoria netta sulla Pag Volley Taviano, si è chiusa la stagione della BCC Leverano, che ha lottato sino alla fine per guadagnarsi un posto nei playoff promozione, senza, però, riuscirci. I gialloblù chiudono la stagione regolare al terzo posto assoluto con 48 punti, sei in meno rispetto alla Joivolley, seconda, e nove in meno rispetto alla capoclassifica M2G Green Bari, entrambe qualificate ai playoff.

Retrocede in Serie C il Taviano, con sole due vittorie in 22 partite.

In B1 femminile, chiusura di stagione regolare con successo anche per la Narconon Melendugno, vittoriosa, in tre set, sul campo delle calabresi del Cinquefrondi. Le ragazze di coach Ida Taurisano si piazzano al secondo posto assoluto del girone F con 52 punti, otto in meno rispetto alla capoclassifica Sicom Messina. Ai playoff, le salentine entreranno in gioco nella seconda fase (14-15 maggio), quando affronteranno le pisane di Castelfranco di Sotto. Retrocede in Serie C il Cutrofiano.