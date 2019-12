VOLLEY B/m – Leo Shoes Casarano inarrestabile, i rossazzurri dominano il derby col Tricase

Tre punti d’oro che lanciano la Leo Shoes Volley Casarano momentaneamente al secondo posto in classifica ma soprattutto arrivati grazie ad una performance di squadra davvero importante che fa ben sperare per il prosieguo del campionato.

Il derby con Tricase, giocato davanti ad una bella cornice di pubblico, ha visto i due mister mandare in campo i sestetti base con l’unica defezione registrata nelle fila tricasine in cui era assente per infortunio il centrale Tridici.

L’avvio del match è stato di marca rosso-azzurra: una battuta efficace ha mandato in tilt la ricezione dei padroni di casa che hanno subito l’avvio veemente degli ospiti. La reazione del Tricase non si fa attendere ristabilendo la parità a quota 17. Una nuova accelerata dei ragazzi di mister Licchelli fa pendere le sorti del parziale di apertura in favore della Leo Shoes Casarano che si trova a condurre per 1-0 (25-20).

Nel secondo set Marzo e Dalmonte provano a suonare la carica per i padroni di casa che accumulano un discreto vantaggio sino a due terzi del parziale quando la Leo Shoes Casarano decide di alzare l’asticella e prima riacciuffa gli avversari e poi nuovamente fa suo lo sprint decisivo per portarsi sul 2-0 (25-21).

Percentuali d’attacco molto alte e un Barone in versione spiderman hanno fatto impazzire i tifosi rosso azzurri al seguito della squadra che hanno potuto ammirare una Leo Shoes Casarano in versione vincente anche nel terzo set giocato punto a punto: da un lato il Tricase che ha provato in tutti i modi di riaprire il match, dall’altro gli ospiti che concentrati e determinati hanno saputo tenere botta alla reazione dei padroni di casa, chiudendo il match con un attacco vincente di Baldari che ha mandato in visibilio i supporters rossoazzurri.

Domenica prossima turno di riposo.

QUI RISULTATI E CLASSIFICA