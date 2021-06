VOLLEY B/m – Casarano è pronta per l’appuntamento con la storia: è il giorno della finale 2 con San Giustino

La Leo Shoes Volley Casarano è pronta per l’appuntamento con la storia. Questa sera alle ore 19, i rossazzurri ospiteranno il San Giustino, già ampiamente battuto nella gara d’andata della finale che potrebbe valere la A3.

A distanza di nove mesi dall’avvio di questa tribolata stagione agonistica, quindi, i ragazzi di coach Fabrizio Licchelli sono pronti a cogliere questa grande e storica occasione, partendo dallo 0-3 della gara d’andata. Ciò, però, non deve far cullare i salentini che devono essere consapevoli di trovarsi di fronte ad un avversario agguerrito e libero di mente, non avendo, il San Giustino, nulla da perdere e con l’obiettivo di trascinare la finale al golden set.

Coach Licchelli, in settimana, ha lavorato molto sulla concentrazione dei suoi atleti, aspetto fondamentale per affrontare una finale dell’importanza di quella odierna.

Dirigeranno l’incontro le signore Adamo e Lanza. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Casarano Volley e su Diffusione Stereo Web Radio.