VOLLEY B/m – Allianz Colazzo Galatone, altalena d’emozioni a Grottaglie. Risultati e classifica

Nella settima giornata di campionato di serie B del girone L di volley maschile l’Allianz Colazzo Galatone esce a testa alta dal palasport “Campitelli” di Grottaglie, dove i locali si sono imposti per 3 set a 2 al termine di un match al cardiopalma che ha visto i biancoverdi lottare fino all’ultimo sfiorando il colpaccio nel finale di gara.

Il primo set se lo aggiudica il Grottaglie (25-22) ma l’Allianz Colazzo reagisce con caparbietà e carattere vincendo secondo e terzo set (entrambi 23-25), ribaltando così la situazione iniziale di svantaggio. Il quarto set invece è tutto targato Grottaglie che si impone 25 a 12. Il finale è da brividi, con l’Allianz Colazzo che si porta a un passo dalla vittoria con un parziale di 12-10, facendosi poi purtroppo raggiungere e superare dai padroni di casa, che chiudono set (e match) 15-12.

C’è il rimpianto per essersi fatti recuperare nel finale di gara. «Perdiamo concentrazione in alcuni momenti – ammette a fine gara Antony Imbesi, schiacciatore dell’Allianz Colazzo – e questo è sicuramente un elemento da cui ripartire. Le partite – prosegue – indipendentemente se si affronta la prima o l’ultima della classifica, vanno giocate. Dobbiamo sempre battagliare e soprattutto, come dicevo, mantenere la concentrazione alta, cosa che in questo momento ci sta mancando». Rimpianti a parte, adesso c’è da preparare la prossima gara: domenica è in programma la delicatissima trasferta di Leverano contro una delle squadre più titolate del torneo.

—

VOLLEY B/M GIRONE L

RISULTATI (giornata 7): Green Bari-Matervolley 3-0, Grottaglie-Galatone 3-2, Joivolley-Molfetta 3-0, Taviano-Energytime CB 0-3, Andria-Turi 0-3, Area Brutia CS-Leverano rinviata.

CLASSIFICA: Energytime CB 18 – Green Bari 17 – Leverano e Joivolley 16 – Turi 14 – Grottaglie 11 – Galatone, Molfetta e Matervolley 7 – Andria 6 – Area Brutia CS 4 – Taviano 0.

PROSSIMO TURNO (4-5 dic.): Green Bari-Andria, Leverano-Galatone, Turi-Joivolley, Energytime CB-Area Brutia CS, Molfetta-Taviano, Matervolley-Grottaglie.

(fonte: Stefano Manca – US Galatone Volley)