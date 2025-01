VOLLEY – Aurispa, fine anno turbolento: si è dimesso coach Cavalera, già scelto il suo sostituto

Fine anno più che movimentato per l’Aurispa Links per la Vita. Dopo il successo casalingo del 29 dicembre contro il fanalino di coda Campobasso sono giunte le dimissioni di coach Tonino Cavalera, accolte “con rammarico” dal club.

Ieri mattina il sodalizio sud-salentino ha prontamente comunicato il nome del nuovo allenatore che sarà mister Giuseppe Ambrosio.

Classe 1988, originario di Trento, Ambrosio proviene dalla Vero Volley Monza di Superlega, dove, dalla stagione 2020/21, ha svolto il ruolo di secondo allenatore ottenendo la vittoria della CEV Cup nel 2022, laureandosi vicecampione in Supercoppa Italiana nel 2021, in Cev Challenge nel 2024 e in Coppa Italia 2024. Nel 2023 ha ricoperto il ruolo di primo allenatore della Vero Volley Monza Under 20, vincendo la Junior League. In precedenza, Ambrosio ha allenato il settore giovanile della Vero Volley per coinque stagioni (2011-2017), laureandosi campione d’Italia Under 16 nel 2018.

—

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 2 rit.): Ortona-Sorrento 3-1, Napoli-Sabaudia 3-0, Lagonegro-Reggio Calabria 1-3, Aurispa LPLV-Campobasso 3-0, Castellana Grotte-Gioia del Colle 0-3. Riposa Modica.

CLASSIFICA: Sorrento 31 – Reggio Calabria 26 – Ortona*, Gioia del Colle 24 – Lagonegro 19 – Sabaudia 15 – Modica, Aurispa* 14 – Napoli, Castellana Grotte 10 – Campobasso 5.

PROSSIMO TURNO (5 gen.): Campobasso-Castellana Grotte, Gioia del Colle-Ortona, Sabaudia-Lagonegro, Sorrento-Aurispa LPLV, Modica-Napoli. Riposa Reggio Calabria.

*: una gara in meno (si dovrà rigiocare Aurispa-Ortona, sospesa lo scorso 24 novembre per via del malore occorso a un tifoso dell’Aurispa sugli spalti, poi purtroppo deceduto. Il Giudice sportivo, in prima battuta, aveva inflitto la sconfitta a tavolino per 3-0 ai danni dell’Aurispa che, però, ha presentato e vinto ricorso presso la Corte Sportiva d’Appello).