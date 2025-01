BASKET A2/m – HDL Nardò, prosegue il periodo nero. Mecacci: “Il campionato non ci aspetta ma è anche molto lungo”

Prosegue il periodo nero per l’HDL Nardò Basket, sconfitta in casa (75-84) anche dal Forlì nell’ultimo match dell’anno giocato domenica 29 al Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce. Per il momento non è arrivata la svolta dall’insediamento del nuovo allenatore Matteo Mecacci. Nardò è reduce da una serie negativa di un solo successo nelle ultime dieci partite giocate che vuol dire penultimo posto in classifica con dieci punti, al pari di Cento e a +4 solamente su Piacenza.

Così Mecacci nel post-Forlì: “L’ho detto anche alla squadra nello spogliatoio, sono uno che preferisce giocare male, sporco, e vincere piuttosto che perdere e giocare in modo sufficiente. Non va bene perdere in casa perché il campionato non ci aspetta e perché ci sono squadre che si stanno muovendo in classifica. Non parlo delle assenze, anche se è un dato oggettivo, queste certamente non hanno aiutato, però ci siamo arrangiati e abbiamo giocato la nostra partita”.

E ancora: “Stiamo cercando di cambiare delle cose, di avere una pallacanestro un po’ più fluida. Una squadra che si deve salvare deve giocare col coltello tra i denti, alla garibaldina. Certo, con intelligenza. (…) Io continuo a dire che questa squadra può migliorare, ma non deve smarrire la capacità di comprensione della partita. Se facciamo delle buone cose, dobbiamo continuare a farle. Che la situazione fosse complicata lo sapevo, sapevo anche che serviva molto lavoro per correggere alcune abitudini che non vanno bene. Il campionato non aspetta ma è anche molto lungo”.

CLASSIFICA: Rimini e Udine 28 – Cantù 26 – Cividale 24 – Forlì, Rieti, Milano, Verona 22 – Avellino 20 – Pesaro, F. Bologna, Orzinuovi 18 – Torino, Brindisi, Livorno, Cremona 14 – Vigevano, Cento, Nardò 10 – Piacenza 6.

PROSSIMO TURNO (5 gen.): Milano-Cento, F. Bologna-Udine, Orzinuovi-Avellino, Brindisi-Livorno, Verona-Piacenza, Cantù-Nardò, Vigevano-Torino, Cividale-Pesaro, Cremona-Rimini, Forlì-Rieti.