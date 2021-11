VOLLEY A3/m – Leo Shoes Casarano, a Catania il tie-break è amaro dopo un’altalena di emozioni

La trasferta in terra sicula coincide con la seconda sconfitta della stagione per la Leo Shoes Volley Casarano che, al termine di una gara condotta a fasi alterne, soccombe per 3-2 sul taraflex del Palazzetto dello sport di Catania contro Aci Castello.

Il parziale di apertura è piuttosto equilibrato con le due squadre che studiano i rispettivi avversari e provano ad allungare nel punteggio: i rossoazzurri si trovano avanti in due frangenti ma puntualmente si fanno riprendere e sono i siciliani i a firmare il break decisivo in chiusura del set grazie anche ad alcuni errori grossolani dei ragazzi di mister Licchelli.

Nel secondo set gli ospiti riducono gli errori e alzano ancora di più l’asticella per tenere testa ad un Aci Castello che invece tenta di scappare via: un super Paoletti trascina i suoi che, grazie ad un break vincente nella fase cruciale, conquistano con il punteggio di 25-22 il set.

Equilibrio che non si interrompe anche nel parziale successivo che si gioca punto a punto fino a quando la Leo Shoes Casarano non allunga sul +3 grazie ad una serie vincente al servizio da parte dello slovacco Petras. Ma, ancora una volta, i ragazzi di mister Licchelli si fanno rimontare subendo un pesante break di sette a zero che porta la formazione di casa sul 2-1 (25-23).

L’altalena di emozioni non si fa attendere anche nel set successivo: la Leo Shoes rientra in campo con il piglio giusto, Aci Castello no. Torsello e soci scappano via sin dai primi punti ma, nonostante un cospicuo vantaggio, calano la concentrazione e si fanno recuperare dai padroni di casa fino al -1. Fortunatamente per i rossoazzurri, il finale del set sorride agli ospiti che riagguantano la parità e rimandano ogni verdetto al tiebreak (20-25).

Quinto in cui la forza degli uomini di Kantor tramortisce una squadra che alza bandiera bianca subendo un pesantissimo parziale che consegna ad Aci Castello il successo e ai rossoazzurri il secondo ko stagionale.

—

IL TABELLINO

SISTEMA ACI CASTELLO-LEO SHOES CASARANO 3-2

(25-21, 22-25, 25-23, 20-25, 15-4 – 2h22′)

SISTEMIA SATURNIA: Gradi 9, Frumuselu 14, Cottarelli 5, Zappoli 15, Smiriglia 10, Lucconi 27, Zito (L1), Vintaloro, Di Franco 1, ne: Maccarone, Battaglia, Andriola. All. Kantor.

LEO SHOES CASARANO: Paoletti 31, Petras 20, Torsello 10, Ciardo, Baldari 6, Meleddu 5, Pierri (L1), Scaffidi, Ribecca, D’Amato, ne: Peluso, Stefano, Urso (L2), De Micheli. All. Licchelli.

ARBITRI: Andrea Clemente e Roberto Guarneri.

—

VOLLEY A3/M GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 7): Galatina-Tuscania 2-3, Modica-Marigliano 3-1, Sabaudia-Lecce 1-3, Ottaviano-Palmi 0-3, Aci Castello-Casarano 3-2, Marcianise-Massa Lubrense 3-1. Riposa Aversa.

CLASSIFICA: Palmi 16 – Modica 15 – Tuscania 14 – Aci Castello e Aurispa Lecce 13 – Aversa 12 – Casarano 10 – Marcianise 9 – Sabaudia 7 – Massa Lubrense e Ottaviano 6 – Galatina 4 – Marigliano 1.

PROSSIMO TURNO (28 nov.): Aversa-Tuscania, Palmi-Galatina, Lecce-Marcianise, Massa Lubrense-Ottaviano, Casarano-Modica, Marigliano-Aci Castello. Riposa Sabaudia.

(fonte: US Volley Casarano)