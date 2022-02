VOLLEY A3/m – Leo Shoes Casarano, brutto rientro dopo lo stop: Aci Castello passa nettamente

Nefasto ritorno in campo per la Leo Shoes Volley Casarano, battuta, sul proprio campo, per 0-3 da Aci Castello.

Si sapeva che il lungo stop causato dal Covid-19 avrebbe comportato per la Leo Shoes Casarano un dazio da pagare in termini di brillantezza fisica e lucidità mentale e così è stato.

Il match di ieri ha messo in luce per Torsello e compagni tutte le difficoltà legate al ritorno in campionato dopo oltre un mese di assenza: una squadra contratta, appannata e nervosa non è riuscita a giocarsi al meglio delle sue possibilità una sfida importante in ottica play-off, cedendo il passo alla formazione siciliana dell’Aci Castello trascinata dall’opposto Lucconi in giornata di grazia.

A metterci il carico poi una gestione arbitrale dell’incontro non adeguata e con episodi puntualmente a sfavore dei rosso azzurri che possono recriminare non poco su alcune decisioni alquanto discutibili.

Sin dalle prime battute si intuisce che in casa Leo Shoes i meccanismi non girano al meglio: i fondamentali che fanno registrare percentuali peggiori sono quelli dell’attacco e del muro, ma anche la fase di ricezione non brilla e tutto diventa più complicato. Gli ospiti ne approfittano e allungano nel punteggio grazie agli attacchi vincenti di Lucconi e Zappoli. Una reazione di orgoglio scuote i rosso azzurri sul finire del set: con una serie al servizio di Peluso, i ragazzi di mister Licchelli si rifanno incredibilmente sotto sino al 23-24, ma le speranze si annullano quanto l’ennesima battura del centrale salentino termina out consegnando il primo set ai siciliani (23-25).

Il parziale successivo viaggia sui binari dell’equilibrio sino a quota 15, i padroni di casa sembrano riuscire a tenere testa ma poi è l’Aci Castello a spingere sull’acceleratore e a raddoppiare cosi il vantaggio nel computo dei set (19-25).

Nel terzo set la Leo Shoes tenta il tutto per tutto per rimanere in partita: Baldari e Petras scuotono i compagni e finalmente il parziale è condotto dai padroni di casa che, tuttavia, accusano comunque evidenti fasi di calo che consentono all’Aci Castello di rifarsi sotto e agguantare la parità. Le fasi calde e decisive del match vengono purtroppo macchiate da una grossolana svista arbitrale che riscalda gli animi, innervosisce oltremodo i padroni di casa (vistisi scippare di un punto fondamentale vinto ma assegnato incredibilmente agli avversari) e consegna set e match agli uomini di mister Kantor (24-26).

Un amaro e brutto ko che bisogna immediatamente mettere alle spalle perché in vista c’è una trasferta delicata a Modica: occorre ritornare presto ad essere quelli visti nel girone di andata.

—

IL TABELLINO

LEO SHOES CASARANO-SISTEMA ACI CASTELLO 0-3

(23-25, 19-25, 24-26)

Leo Shoes Casarano: Baldari 14, Peluso 6, Paoletti 9, Petras 14, Meleddu 4, Ciardo, Pierri (L1), D’Amato, Scaffidi, Ribecca, Urso (L2). Ne: De Micheli, Stefano, Torsello. All. Licchelli.

Sistemia Aci Castello: Frumuselu 6, Cottarelli 2, Zappoli 14, Smiriglia 6, Lucconi 23, Battaglia 8, Zito (L), Maccarrone., ne: Di Franco, Vintaloro, Andriola. All. Kantor.

Arbitri: Michele Marconi e Cesare Armandola.

—

RISULTATI (giornata 6ª rit.): Tuscania-Galatina 3-0, Marigliano-Modica 2-3, Aurispa L. Lecce-Sabaudia 3-0, Palmi-Ottaviano 3-1, Casarano-Aci Castello 0-3, Massa Lubrense-Marcianise 3-1. Riposa Aversa.

CLASSIFICA: Aversa 41 – Aurispa L. Lecce 38 – Aci Castello 38 – Tuscania 33 – Palmi 32 – Casarano 26 – Massa L. 26 – Modica 25 – Marcianise 19 – Ottaviano 18 – Sabaudia 17 – Galatina 12 – Marigliano 5.

PROSSIMO TURNO (8ª rit. – 27 feb.): Tuscania-Aversa, Galatina-Palmi, Marcianise-Aurispa L. Lecce, Ottaviano-Massa Lubrense, Modica-Casarano, Aci Castello-Marigliano. Riposa Sabaudia.