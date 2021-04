VOLLEY A3/m – Gara 3 ottavi playoff: Galatina-Aurispa Lecce, chi perde è fuori

Gara da dentro o fuori quella in programma questo pomeriggio a Taviano tra Efficienza Energia Volley Galatina e Aurispa Libellula Lecce. Le due compagini sono sull’1-1: chi vince oggi, andrà a sfidare il Macerata nei quarti di finale dei playoff di A3.

In casa Galatina, coach Giovanni Stomeo (in foto), dopo aver analizzato i motivi della netta sconfitta dei suoi in gara 2, si è anche travestito da mental coach: “Dobbiamo focalizzarci su propositi positivi – ha detto ai suoi – esprimendo lucidità e concentrazione. Nessun ripensamento su situazioni passate che dovranno essere archiviate. resettare completamente l’ultima prestazione è il primo tassello di una gara in cui dovremo essere perfetti. Non sarà facile, di sarà da soffrire ma dobbiamo minare le loro certezze“.

Non ci sarà il centrale Alberto Elia, infortunato. Al suo posto agirà “Pingo” Antonaci.

La gara andrà in diretta streaming sul canale legavolley.tv a partire dalle ore 19.