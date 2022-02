VOLLEY A3/m – Galatina implacabile nel recupero con Marigliano, ma che fatica…

Compito eseguito e vittoria piena portata a casa: ma tanta fatica per Lotito e compagni. Efficienza Energia Galatina sbanca Marigliano nel recupero della seconda di ritorno.

Gara piena di insidie per la squadra salentina tenuta sottopressione per tutti e tre i set e con mister Cirillo che tatticamente non da punti di riferimento agli avversari. Individua nel martello salentino Giljanovic la bocca di fuoco da contenere e ne limita il potere dirompente, montando con la sua prima linea un’attentissima copertura.

I salentini sono sempre in vantaggio, sia pur contenuto, nei tre parziali, ma i napoletani rispondono, punto a punto, con Esposito, Gallo e Ciollaro le cui conclusioni totali producono un 56% di efficacia. La risposta di Galatina mette sugli scudi un frizzante Lotito (17 punti pari ad un 47% realizzativo) ed un indomabile Antonaci, che con un ottimo 50%, 9 punti e 3 muri è secondo solo ad un Pepe attentissimo che eccelle con ben cinque muri personali.

I punteggi dei tre set sono eloquenti (29-31, 22-25,23-25) per fotografare l’equilibrio di un match che, oscurato dalla teletrasmissione di un server andato in tilt, ha privato tutti i tifosi di una tensione agonistica altalenante, per poi godere di una meritata e sudata vittoria.

L’allungo finale di Efficienza Energia nelle tre frazioni di gara ha evidenziato una capacità del gruppo di saper gestire con minor ansia e più certezze i momenti decisivi. Il rischio calcolato nel terzo set dei servizi in salto flot (a basso coefficiente di difficoltà) doveva essere compensato da un’attenta lettura dei primi tempi avversari,ben 20, distribuiti da Cantarella ad un inossidabile Rumiano e ad un guizzante Ciollaro. La risposta alla grande di Pepe, Antonaci e Latorre per un totale di 12 muri-punto, ha fatto il paio con un fondamentale di ricezione eccezionale in Gjulianovic (88% positiva e 75% perfetta) e più che positivo in Sardanellicon un 65% di estremo aiuto per il regista galatinese.

Capitan Buracci e il bombardiere croato hanno visto la loro prestazione (12 punti a testa) contenuta dai muri avversari, o per scelta tattica o per intuitiva lettura della distribuzione di Latorre che raramente ha chiamato in causa Pepe, preferendo affidare alla vena risolutrice di Lotito una buona dose di attacchi conclusivi (ben 34). Tre vittorie su altrettante gare nel nuovo corso targato Bua, con un bottino di 8 punti conquistati su 9 disponibili, sono ossigeno puro per Efficienza Energia. Ora c’è da sfruttare l’effetto scia, morale e materiale, per concretizzare l’avvicinamento al sestetto del Sabaudia forte di un margine di +5 punti sui galatinesi e con la sfida casalinga con Casarano da ricuperare.

Il gruppo di mister Bua è chiamato a spron battuto, senza nemmeno rifiatare, alla difficile trasferta di Tuscania che avrà il dente avvelenato per aver perso la finale di Coppa Italia contro Grottazzolina dopo cinque tiratissimi set. Non ha nulla da perdere il sestetto galatinese contro il Tuscania di mister Passaro, destinata con Aversa a sfidarsi per il primo posto, forte del recupero di tre gare (nominalmente 9 punti in palio) da giocare contro Ottaviano, Marigliano e Modica.

A Montefiascone Galatina dovrà arrivare e giocare a cuor leggero, sapendo di avere un compito proibitivo. Tutto quello che ne verrà fuori è qualcosa di più di quanto richiesto, il classico grasso che cola, per cui saprà mister Bua infondere le giuste motivazioni senza interrompere il fil rouge della risalita.

IL TABELLINO

CON.CREA MARIGLIANO-EFFICIENZA ENERGIA GALATINA 0-3

(29-31, 22-25, 23-25)

Marigliano: Danesi (ne), Gallo 12, Bianco, Rumiano 8, Nappi, Casoli (ne), Cantarella 2, Mautone, Esposito 15, Ciollaro 8, Citro 11, Conforti (L), Barone (L). All. Cirillo Costantino.

Galatina: Pepe 6, Lotito 17, De Matteis (ne), Giljanovic 12, Calò, Luceri (ne), Sardanelli (L), Latorre 2, Antonaci 9, Lentini, Buracci 12. All. Giuseppe Bua, vice Domenico Monaco.

(fonte: Piero de Lorentis, Area Comunicazione Efficienza Energia)