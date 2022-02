BASKET A2/m – Nardò, quella contro Eurobasket Roma è una giornata da cancellare in fretta

Netta sconfitta per la Next Basket Nardò battuta a domicilio dall’Eurobasket Roma nel recupero della 14esima giornata.

Al Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce, gli ospiti dominano in tutti e quattro i quarti (scarto massimo 24 punti), prendendo, via via, sempre più margine di vantaggio (+5 a fine primo quarto; +8 a metà gara; +11 a fine terzo quarto) sino al +18 finale: 83-101.

È la seconda sconfitta nel giro di tre giorni dopo quella interna col Verona. In classifica, la Stella Azzurra si porta a quota 8, a meno 4 dal Nardò.

Domenica prossima si va a Osimo per la trasferta contro Fabriano, fanalino di coda della classifica.

—

IL TABELLINO

Next Nardò – Atlante Eurobasket Roma 83-101

(27-32, 13-16, 23-26, 20-27)

Next Nardò: Jazzmarr Ferguson 28 (5/7, 4/10), Mitchell Poletti 15 (6/13, 1/2), Jonas Bergstedt 10 (3/5, 0/1), Mihajlo Jerkovic 9 (2/3, 1/2), Andrea Amato 8 (1/7, 2/6), Ennio Leonzio 6 (0/1, 2/5), Andrea La torre 4 (2/6, 0/2), Matteo Fallucca 3 (0/0, 1/4), Dimitrije Jankovic 0 (0/0, 0/0), Bogdan Mirkovski 0 (0/0, 0/0), Jacopo Cavalera 0 (0/0, 0/0), Andrea Cappelluti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 35 9 + 26 (Jonas Bergstedt, Ennio Leonzio 7) – Assist: 15 (Jazzmarr Ferguson 5)

Atlante Eurobasket Roma: Lorenzo Baldasso 21 (3/4, 5/8), Simone Pepe 19 (1/8, 5/11), Jeffrey Carroll jr 16 (4/6, 2/4), Eugenio Fanti 13 (2/4, 3/3), Matteo Schina 12 (2/3, 2/4), Scott Ulaneo 10 (5/6, 0/0), Kyndahl Hill 7 (2/5, 0/0), Kenneth Viglianisi 3 (0/0, 1/5), Leonardo Pavone 0 (0/0, 0/0), Gabriele Di camillo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 20 – Rimbalzi: 40 9 + 31 (Jeffrey Carroll jr 12) – Assist: 18 (Eugenio Fanti, Matteo Schina 5)

—

LEGADUE BASKET – GIRONE ROSSO

RISULTATI (recupero giornata 14): Verona-Latina 82-80, Nardò-Eurobasket Roma 83-101, Forlì-Chieti 91-61, Chiusi-Ferrara 70-72, Scafati-San Severo 107-57, Stella A. Roma-Fabriano 81-52, Ravenna-Cento 65-56.

CLASSIFICA: Scafati 28 – Ravenna 26 – Verona 25 – Chiusi 22 – Ferrara 20 – San Severo 20 – Cento 18 – Eurobasket Roma 18 – Forlì 16 – Chieti 14 – Latina 12 – Nardò 12 – Stella A. Roma 8 – Fabriano 6.

PROSSIMO TURNO (20 feb. – giornata 20): Fabriano-Nardò, Eurob. Roma-Verona, San Severo-Cento, Stella A. Roma-Chiusi, Ferrara-Latina, Scafati-Forlì, Chieti-Ravenna.