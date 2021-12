VOLLEY A3/m – Galatina, il cuore non basta: Massa Lubrense porta a casa l’intera posta

Sul campo di Massa Lubrense, dà battaglia Olimpia Sbv Galatina, caricandosi di un handicap iniziale che lascia presagire una facile resa, poi tira fuori l’orgoglio, ci mette il cuore e sfiora ancora una volta un altro tie break.

Primo set tenuto punto a punto in fase di avvio (11-10), poi una velenosa P4 con Lugli al servizio apre una voragine di+ 7 per il gruppo capitanato da Aprea. L’attacco salentino è approssimativo e per niente incisivo, ben controllato in difesa da un Denza onnipresente. Sono gli errori dei padroni di casa a muovere il punteggio per Galatina, mentre Fantauzzo e Sorrenti imperversano (21-12). Spetta ad Antonaci e Pepe siglare i due punti che rendono meno mortificante il set che si chiude a favore dei massesi per 25-17.

Seconda frazione con Lugli imperioso nelle conclusioni che stacca di due lunghezze (9-7) i salentini reattivi con Buracci e Pepe fino al sorpasso (16-17) messo a segno da Antonaci. La risposta di Fantauzzo e Pilotto inverte con un break di +4 l’andamento della gara che un super Lotito rimette in parità (20-20). L’acuto di un triplice Lugli, condito da un ace in zona di conflitto tra Galasso e Sardanelli, arma il colpo conclusivo di Sorrenti per il 25-21 ed è il 2-0 .

Nella terza frazione Lotito e Pepe tengono in equilibrio la partita (7-7). Poi diventano imprendibili tra i padroni di casa Sorrenti, Lugli e De Serio, complici un assistenza a muro della prima line galatinese non proprio ortodossa, che divarica il punteggio (16-8) apertamente irrimediabile per Efficienza Energia. Non è così: Lotito e Buracci giostrati da Calò che ha rilevato Latorre tengono botta riducendo a -2 il distacco (18-16), ma Lugli e Sorrenti rispondono (22-19) complice un errore al servizio degli ospiti. Sale sugli scudi un irriducibile Lotito con un tris di conclusioni (24-23) mentre Lentini prende il posto di Galasso. Pepe stampa un murone su Lugli (24-25), Sorrenti pareggia con un mani e fuori, ma è una pipe di Lotito ed un attacco out di Fantauzzo a ridare speranze ad Efficienza Energia che conquista il set (25-27).

Nella quarta frazione mister Stomeo dà fiducia a Calò e continua ad alternare i due libero Apollonio e Sardanelli, rispettivamente nelle fasi di difesa e ricezione. Galatina accusa sbandamenti in difesa e consente un allungo importante (14-7) a Sorrenti e Pilotto che imbavagliano a muro Buracci. Latorre ritorna a giostrare i suoi avanti: Galasso punge in attacco e giganteggia in difesa per offrire all’opposto salentino la palla del 20-16. Lotito non si risparmia e sfodera il suo repertorio con un filotto di quattro conclusioni, seguito da Lentini che segna il punto numero 21. Un pallonetto di Sorrenti (24-21) avvicina i massesi al traguardo, ma un errore al servizio ed un ace di Pepe (24-23) tengono aperto un varco in casa salentina, prontamente chiuso dall’attacco del cosentino Sorrenti (25-23).

E’ un’Olimpia Sbv che ha poco da rimproverarsi: se non quell’approccio autolesionistico nel set iniziale che poteva diventare un tagliagambe per il prosieguo della contesa.

Galatina deve credere in una inversione di marcia. Anche se i mezzi a disposizione di mister Stomeo (incompletezza del roster) concedono al tecnico salentino poche alternative nei cambi, bisognerà non mollare a cominciare da domenica 12 dicembre nella sfida casalinga contro Aversa.

—

TABELLINO

SHEDIRPHARMA MASSA-EFFICIENZA ENERGIA GALATINA: 3-1

(25-17,25-21,27-25,25-23)

MASSA LUBRENSE: Pontecorvo (L), Aprea 1, Illuzzi, Lugli 26, Pilotto 14, Fantauzzo 11, Peripolli (ne), Denza (L), Sorrenti 23, Imperatore, Conoci F., Grimaldi(ne), Miccio (ne,) Deserio 7. All. Nicola Esposito, Vice Morgan Celentano.

GALATINA: Apollonio (L), Pepe 11, Galasso 6, Lotito 21, Calò, Sardanelli (L),Latorre 1, Antonaci 6, Lentini 1, Buracci 14. All. Giovanni Stomeo, Vice Antonio Bray.

—

VOLLEY A3/M GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 10): Aversa-Marigliano 3-0, Sabaudia-Modica 2-3, Lecce-Aci Castello 3-1, Massa Lubrense-Galatina 3-1, Casarano-Tuscania 2-3, Marcianise-Ottaviano 0-3. Riposa Palmi.

CLASSIFICA: Aurispa Lecce 21 – Aversa 20 – Tuscania e Palmi 19 – Casarano, Modica e Aci Castello 17 – Ottaviano 13 – Massa Lubrense 12 – Sabaudia 11 – Marcianise 9 – Galatina 4 – Marigliano 1.

PROSSIMO TURNO (12 dic.): Galatina-Aversa, Tuscania-Marcinise, Palmi-Casarano, Ottaviano-Sabaudia, Aci Castello-Massa Lubrense, Marigliano-Aurispa Lecce. Riposa Modica.

(fonte: Piero de Lorentis – US Olimpia Sbv Galatina)