VOLLEY A3/m – Casarano tutto cuore e grinta contro la corazzata Tuscania

Primo stop interno stagionale per la Leo Shoes Volley Casarano che, dopo oltre due ore e un quarto di gioco e grande battaglia, lascia il passo alla corazzata Tuscania che ha trovato nell’opposto olandese Boswinkel il suo trascinatore di giornata.

Un plauso va comunque attribuito alla formazione di mister Licchelli che, nonostante i tanti giovani in campo, ha comunque dimostrato di saper tenere testa ad un roster di grande valore che, fino a questo momento, ha fatto vedere la miglior pallavolo al Palazzetto “Cesari”.

L’inizio della contesa ha confermato la capacità dei rossoazzurri padroni di casa di giocarsela alla pari con la squadra laziale arrivata in Salento con l’obiettivo di incamerare tre punti e lanciarsi al comando della classifica. Una Leo Shoes ordinata e in grande spolvero mette da subito il naso avanti e custodisce con intelligenza il vantaggio sino alla fine del parziale, portandosi sull’uno a zero in suo favore (25-21).

Sotto nel punteggio, Boswinkel suona la carica e inizia a scuotere i suoi: questa volta il vantaggio iniziale del set è di marca ospite e così rimane fino a chiusura del secondo parziale in quanto vani si sono rivelati i tentativi di recupero di Torsello e soci (20-25).

Il set successivo si apre all’insegna dell’equilibrio: le due contendenti giocano un’ottima pallavolo e si rincorrono nel punteggio. A Paoletti e Petras rispondono Boswinkel e Rossatti, ma la Leo Shoes mette la freccia a metà set portandosi avanti per 19-16. La grande esperienza del team laziale sale in cattedra e i ragazzi di mister Passaro riequilibrano il punteggio e firmano l’allungo decisivo che li porta a vincere il terzo set (22-25).

L’orgoglio e la voglia di lottare di certo non sono sconosciuti in casa rossoazzurra: la brutta debacle del set precedente non tramortisce Torsello e compagni che danno fondo a tutte le energie possibili e compiono un altro miracolo. La formazione di casa non ci sta e con una grande rimonta rinvia il verdetto al tiebreak grazie alla conquista con merito del quarto set (25-18).

Le energie spese nel set precedente non permettono ai ragazzi di mister Licchelli di disputare al meglio il quinto e decisivo parziale: il Tuscania scappa via subito e nulla possono i rossoazzurri costretti a cedere le armi (8-15).

Un punto guadagnato con merito e tante certezze da cui ripartire per continuare a stupire: questo il bilancio in casa Leo Shoes all’esito della sconfitta rimediata contro un Tuscania a cui vanno i complimenti per quanto fatto vedere in campo.

IL TABELLINO

LEO SHOES CASARANO-MAURY’S COM CAVI TUSCANIA 2-3

(25/21 – 20/25 – 22/25 – 25/18 – 9/15)

Leo Shoes Casarano: Ciardo, Baldari 13, Peluso 5, Paoletti 29, Petras 31, Torsello 3, Urso (L), Ribecca, Pierri (L), Stefano, De Micheli, D’Amato, Scaffidi. Meleddu. All. Licchelli. Ass. Cozzetto

Maury’s Com Cavi Tuscania: Stamegna 1, Marsili 3, Menichetti, Della Rosa, Boswinkel 39, Catinelli, Rossatti 10, Mariani, Ceccobello 5, Quagliozzi, Marinelli 14, Quarta 6, Turri Prosperi (L). All. Passaro. Ass. Barbanti

Arbitri: Walter Stancati e Fabio Scarfò

VOLLEY A3/M GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 10): Aversa-Marigliano 3-0, Sabaudia-Modica 2-3, Lecce-Aci Castello 3-1, Massa Lubrense-Galatina 3-1, Casarano-Tuscania 2-3, Marcianise-Ottaviano 0-3. Riposa Palmi.

CLASSIFICA: Aurispa Lecce 21 – Aversa 20 – Tuscania e Palmi 19 – Casarano, Modica e Aci Castello 17 – Ottaviano 13 – Massa Lubrense 12 – Sabaudia 11 – Marcianise 9 – Galatina 4 – Marigliano 1.

PROSSIMO TURNO (12 dic.): Galatina-Aversa, Tuscania-Marcinise, Palmi-Casarano, Ottaviano-Sabaudia, Aci Castello-Massa Lubrense, Marigliano-Aurispa Lecce. Riposa Modica.

(fonte: US Leo Shoes Casarano)