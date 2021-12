VOLLEY A3/m – Casarano torna dal Vesuvio con tre punti e col morale a mille

Trasferta vittoriosa in terra campana per la Leo Shoes Casarano che, a Marigliano, supera a pieni voti l’esame Marcianise (Ce) e rientra a casa con tre punti e il morale a mille.

L’inizio della gara è pressoché equilibrato con il primo strappo nel punteggio firmato dagli ospiti con il break al servizio di capitan Torsello. Ma è un fuoco di paglia perché i campani pareggiano subito i conti e agguantata la parità il set scivola via punto a punto quando ai vantaggi l’ace di Petras confeziona il sigillo decisivo in favore dei rossoazzurri che, nonostante una prestazione non impeccabile, si trovano a condurre per un set a zero (26-28).

L’epilogo del primo set traumatizza i padroni di casa ed esalta i rossoazzurri che partono subito forte e con Paoletti in battuta tracciano il solco decisivo tra loro e gli avversari che, sebbene sia ridotto sul finire del parziale da un Marcianise mai arrendevole, risulterà fondamentale per le sorti del secondo set conquistato con autorevolezza dalla Leo Shoes Casarano con il punteggio di 25-19.

Il doppio vantaggio degli ospiti annichilisce i ragazzi di coach Racaniello che vanno in affanno sin da subito anche nel terzo set che è sempre in pugno di Torsello e soci. La Leo Shoes non si deconcentra e con il mirino sempre ben in vista centra una vittoria fondamentale (25-14) e tre punti d’oro che la lanciano verso le zone alte della classifica.

IL TABELLINO

DIST&LOG MARCIANISE-LEO SHOES CASARANO 0-3

(26-28, 19-25, 14-25)

MARCIANISE: Libraro A. 3, Libraro E. 11, Vetrano 6, Carelli 3, Tartaglione 4, Ndrecaj 3, Bizzarro (L), Vacchiano (L), Faenza 2, Montò 7, Leone 0. N.E. Siciliano, Cucino. All. Racaniello. : Libraro A. 3, Libraro E. 11, Vetrano 6, Carelli 3, Tartaglione 4, Ndrecaj 3, Bizzarro (L), Vacchiano (L), Faenza 2, Montò 7, Leone 0. N.E. Siciliano, Cucino. All. Racaniello. CASARANO: Ciardo 4, Baldari 11, Peluso 6, Paoletti 13, Petras 15, Torsello 10, Urso (L), Ribecca 0, Pierri (L), Stefano 0, De Micheli 0, D’Amato 0, Scaffidi 1. N.E. Meleddu. All. Licchelli.

ARBITRI: Autuori, Pescatore.

