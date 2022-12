VOLLEY A3/M – Casarano sfrutta il fattore campo: altro successo pieno contro Marcianise

La Leo Shoes Casarano, grazie al successo contro il Marcianise, sfrutta a dovere il doppio turno casalingo propostole dal calendario, mettendo in cascina sei punti che le permettono di volare nelle zone alte della classifica.

La prestazione fornita dai ragazzi di mister Licchelli è stata incoraggiante e positiva per l’intero arco del match, a tal punto da consentire ai rossoazzurri di chiudere la pratica in poco meno di novanta minuti superando la formazione campana con un rotondo 3-0.

Ad eccezione delle fasi finali del terzo parziale, la partita è stata sempre in pugno di una Leo Shoes Casarano che ha tenuto bene in tutti i fondamentali: servizio molto efficace, buona correlazione muro difesa e un attacco quasi sempre vincente hanno caratterizzato la prestazione di Peluso e compagni.

In un batter d’occhio i padroni di casa si sono trovati a condurre per due set a zero: 25-18, 25-17 i parziali con cui la Leo Shoes agevolmente ha fatto i suoi i primi due set al cospetto di un avversario incapace di opporre adeguata resistenza.

Una buona fase di ricezione permette a Fanizza di smistare egregiamente palloni ai suoi attaccanti con Cianciotta e Marzolla bravi a metter giù palloni su palloni.

Il terzo è quello più combattuto: il Marcianise prova ad allungare il match ma i rossoazzurri sono determinati ad incamerare tre punti importanti. Si viaggia sui binari dell’equilibrio spezzato al fotofinish dai padroni di casa che con un ace fortunoso di Ciupa brindano al secondo successo consecutivo (25-23) che li proietta a quota diciotto punti in classifica. Mercoledì trasferta a Bari.

(ufficio stampa Leo Shoes Casarano)

IL TABELLINO

LEO SHOES CASARANO-VOLLEY MARCIANISE 3-0

(25-18, 25-17, 25-23 – 1h19′)

CASARANO: Moschese ne, Urso (L) ne, Peluso 6, Floris, Marzolla 14, Guadagnini ne, Rampazzo, Ulisse, Ciupa 9, Fanizza 2, Prosperi (L), Cianciotta 17, Matani 4. Coach: Licchelli.

MARCIANISE: Lucarelli 16, Vetrano 8, Vacchiano (L), De Luca ne, Bizzarro (L) ne, Libraro 9, De Prisco ne, Leone ne, Ciardo 1, Bonina 4, Ruiz 7. Coach: Cuciniello.

ARBITRI: Manzoni, Lentini.

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 10): Catania-Sabaudia 3-0, Palmi-Aversa 3-2, Ortona-Tuscania 3-1, Casarano-Marcianise 3-0, Sorrento-Bari 3-1, Napoli-Modica 3-0, SMI Roma-Aurispa L. Lecce 0-3.

CLASSIFICA: Catania 27 – Ortona 23 – Casarano 18 – Tuscania, Bari, Aversa 17 – Palmi 15 – Roma, Sorrento 13 – Aurispa L. Lecce, Modica, Sabaudia 12 – Marcianise 6 – Napoli 5.

PROSSIMO TURNO (8 dic.): Aversa-Sorrento, Tuscania-SMI Roma, Aurispa L. Lecce-Catania, Modica-Palmi, Sabaudia-Ortona, Marcianise-Napoli, Bari-Casarano.