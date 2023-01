VOLLEY A3/m – Casarano, prosegue il periodo no: da Aversa arriva la terza sconfitta di fila

Prosegue il periodo negativo in casa Leo Shoes Casarano che in quel di Aversa incappa nella terza sconfitta consecutiva cedendo le armi ad una formazione di casa più determinata, più cinica nei momenti cruciali quando ha fatto valere la maggior esperienza ed il miglior tasso tecnico del roster.

Tra i ragazzi di mister Licchelli tante recriminazioni per una prestazione di certo non brillante, con sbavature e disattenzioni che hanno pregiudicato la possibilità di portare via da Aversa punti importanti e soprattutto di approfittare dell’assenza pesante tra le fila dei padroni di casa dell’opposto Argenta.

L’importanza della sfida e dei punti in palio si fanno sentire sin da subito; il primo set è vietato ai deboli di cuore: ci vogliono oltre 35 minuti per decretare il vantaggio normanno concretizzatosi con il punteggio di 32-30 e soprattutto dopo che la Leo Shoes ha sprecato ben cinque set ball non riuscendo a contenere le giocate al centro di Diana e Marra.

Il parziale successivo lascia intravedere la reazione degli ospiti ma si tratta di un fuoco di paglia: lo schiacciatore bulgaro di casa Lyutskanov si porta al servizio sul punteggio di 6-10 in favore dei rossoazzurri e ribalta l’andamento del parziale con un incredibile break di otto punti che stordiscono Peluso e compagni incapaci di avere una reazione degna di nota. Aversa si porta cosi sul 2-0 conquistando il secondo set con il punteggio di 25-16.

Il terzo parziale è molto simile al primo: Aversa si affida agli attaccanti di posto quattro che tanto male fanno agli ospiti, mentre i rossoazzurri trovano nuova linfa che gli permette di essere meno fallosi e più efficaci. Un mani-out del polacco Ciupa segna il 23-25 in favore della Leo Shoes che accorcia le distanze.

La contesa sembra potersi riaprire ma così non è: i ragazzi di mister Licchelli sono incapaci a dare continuità e partono subito male nel set che avrebbe potuto rimandare tutto al tie-break. Aversa amministra con facilità il vantaggio e chiude set e match in proprio favore (25-21) senza che la Leo Shoes riesca ad impensierire gli avversari.

(fonte: US Leo Shoes Casarano)

—

IL TABELLINO

Wow Green House Aversa – Leo Shoes Casarano 3-1

(32-30, 25-16, 23-25, 25-21)

Wow Green House Aversa: Pistolesi 2, Lyutskanov 33, Marra 9, Pietronorio 9, Gasparini 16, Diana 8, Iannaccone 2, Fortunato (L), Argenta 0. N.E. Di Meo, Ricci Maccarini, Barretta, Gatto, Pasquali. All. Falabella.

Leo Shoes Casarano: Fanizza 0, Cianciotta 19, Peluso 3, Marzolla 18, Ciupa 18, Matani 6, Prosperi Turri (L), Rampazzo 0, Ulisse 1, Guadagnini 0, Floris 1, Moschese 6. N.E. De Micheli. All. Licchelli.

ARBITRI: De Sensi, Capolongo. NOTE – durata set: 42′, 30′, 35′, 31′; tot: 138′.

—

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 2 rit.): Roma-Catania 1-3, Modica-Ortona 1-3, Aversa-Casarano 3-1, Napoli-Sabaudia rinv., Palmi-Sorrento 3-2, Aurispa L. Lecce-Marcianise 3-0, Tuscania-Bari 1-3.

CLASSIFICA: Catania 38 – Ortona 37 – Tuscania 28 – Palmi 26 – Casarano, Bari 24 – Aversa 23 – Sorrento 20 – Aurispa L. Lecce, Modica 18 – Roma 17 – Marcianise, Sabaudia 14 – Napoli 8.

PROSSIMO TURNO (15 gen.): Catania-Palmi, Casarano-Ortona, Sorrento-Tuscania, Bari-Aurispa L. Lecce, Marcianise-Modica, Aversa-Napoli, Sabaudia-Roma.