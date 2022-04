VOLLEY A3/m – Casarano implacabile in terra di Calabria: piegato Palmi in gara 1 playoff

Una Leo Shoes Volley Casarano che ha rasentato la perfezione è riuscita nell’impresa di sovvertire sia il pronostico della vigilia che il fattore campo espugnando con un pesante 1-3 il PalaCalafiore di Reggio Calabria, fortino di Omifer Palmi, e portandosi così avanti nella serie dei quarti di finale dei playoff.

Fin dalle prime battute il peso della posta in palio si fa sentire tra gli uomini in campo: tensione agonistica e buoni colpi la fanno da padrona da una parte e dall’altra. La prima squadra a scappar via nel punteggio è quella ospite che con Paoletti e Petras si porta avanti sino al 13-16 in proprio favore; i ragazzi di mister Polimeni iniziano a martellare dalla linea dei nove metri mettendo in difficoltà la ricezione dei rossoazzurri. I calabresi, così, annullano il vantaggio di marca ospite e al fotofinish fanno loro il parziale di apertura (25-23) nonostante la buona prova della Leo Shoes.

Equilibrio che regna sovrano anche nel set successivo. Gli ospiti rimangono concentrati e continuano a disputare una buona partita giocando alla pari di un Palmi che fa di Laganà, Rosso e Gitto i principali terminali offensivi. Questa volta il finale del set è di marca rossoazzurra: sono, infatti, gli uomini di mister Licchelli a firmare il pareggio grazie alla conquista del secondo parziale (22-25).

Con il morale a mille la Leo Shoes Casarano non molla la presa e rincara la dose: un terzo set sontuoso da parte di Torsello e compagni manda in tilt la formazione calabrese che è costretta a rincorrere sin dalle battute iniziali. Con il punteggio di 18-25 i rossoazzurri, trascinati da Paoletti, Petras e Baldari, si portano avanti per due set a uno.

Non conosce sosta la Leo Shoes che imprime la sferzata decisiva subito ad inizio quarto set: Torsello e compagni non mollano la presa e mettono pressione ad un Palmi che, dal canto suo, non riesce a tenere testa agli avversari. È un monologo rossoazzurro che lancia la Leo Shoes verso una vittoria preziosa firmata da una prestazione d’autore (15-25).

Non è ancora momento di rilassarsi: domenica per i ragazzi di mister Licchelli ci sarà una ghiotta possibilità, cioè quella di conquistare un’incredibile qualificazione alle semifinali con la spinta di un PalaCesari che si preannuncia gremito e caloroso.

IL TABELLINO

OMIFER PALMI-LEO SHOES CASARANO 1-3

(25-23, 22-25, 18-25, 14-25 – 1h58′)

PALMI: Marra 11, Fortunato (L), Pellegrino, Gitto 10, Prespov 3, Russo, Rosso 11, Paris 3, Nicolò ne, Pizzonia ne, Filanoti (L) ne, Laganà 12, Remo, Soncini 6. Coach: Polimeni.

CASARANO: D’Amato, Petras 16, Peluso 6, Meleddu, Ciardo 1, Stefano ne, Scaffidi ne, Torsello 5, Baldari 15, Pierri (L), Ribecca, Urso (L) ne, De Micheli ne, Paoletti 25. Coach: Licchelli.

Arbitri: Guarneri, Ciaccio.

PLAYOFF A3 GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 1): Aversa-Sabaudia 3-1 (1-0), Tuscania-Aurispa L. Lecce 1-3 (0-1), Aci Castello-Modica 3-0 (1-0), Palmi-Casarano 1-3 (0-1).

Giornata 2: 24 aprile; ev. giornata 3: 28 aprile.

(fonte: US Leo Shoes Casarano)