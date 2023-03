VOLLEY A3/m – Casarano giù di corda, nel recupero Napoli vince in quattro set

L’andamento negativo del girone di ritorno della Leo Shoes Volley Casarano non si smentisce in occasione del recupero della quarta di ritorno disputato ieri che ha visto i ragazzi di mister Licchelli scendere in campo al PalaSiani per affrontare un Napoli in netta ripresa.

Confermate le assenze della vigilia tra le fila della Leo Shoes Casarano che deve fare a meno di Fanizza e Peluso con Licchelli che si affida alla regia di Rampazzo e per i restanti atleti conferma quelli visti nelle ultime uscite.

L’inizio della gara è piuttosto equilibrato: Napoli prova a solcare un timido vantaggio che viene ripreso puntualmente dagli ospiti trascinati da Cianciotta che cerca di sopperire ad un Marzolla molto falloso e ad un Ciupa che firma l’ennesima prestazione del tutto insufficiente. Casarano ha la possibilità di allungare sul finire del parziale ma spreca ed i padroni di casa non si lasciano sfuggire l’occasione e chiudono in proprio favore il set (26-24).

Stesso copione segue il secondo parziale: mister Licchelli manda in campo Guadagnini al posto di un Ciupa non pervenuto e il set si gioca in sostanziale equilibrio con Cianciotta da un lato e Cefariello dall’altro che sono i rispettivi trascinatori. Ancora una volta ad avere la meglio al fotofinish sono i padroni di casa che si portano così sul doppio vantaggio (25-23).

Nel terzo set Napoli abbassa la concentrazione convinto di aver chiuso già la pratica. Casarano con le seconde linee in campo prova a firmare una minima reazione di orgoglio che sfocia nel 16-25 finale ottenuto più per demerito dei padroni di casa piuttosto che per meriti dei rossoazzurri.

Nel parziale successivo i partenopei ritornano ad essere aggressivi e determinati al cospetto di una Leo Shoes che invece sparisce dal campo sotto i colpi di Canzanella e compagni. La gara si chiude con il trionfo dei padroni di casa che agevolmente conquistano il quarto set con il punteggio di 25-18.

Una Leo Shoes che incappa in una nuova sconfitta nel contesto di un girone di ritorno disputato ampiamente sotto le aspettative derivate da quanto fatto vedere nella prima parte del campionato.

IL TABELLINO

QUANTWARE NAPOLI-LEO SHOES CASARANO 3-1

(26-24, 25-23, 16-25, 25-18)

QuantWare Napoli: Leone 1, Frankowski 12, Saccone 9, Cefariello 23, Canzanella 6, Martino 9, Anatrella 0, Quarantelli 1, Ardito (L), Botti 0, Montò 0. N.E. Monda, Matano, Malanga. All. Calabrese.

Leo Shoes Casarano: Rampazzo 5, Cianciotta 26, Moschese 7, Marzolla 5, Ciupa 4, Matani 5, Ulisse 0, Guadagnini 5, Prosperi Turri (L), Floris 4. N.E. Urso, De Micheli, Peluso. All. Licchelli.

ARBITRI: Giulietti, Toni. NOTE – durata set: 31′, 34′, 24′, 29′; tot: 118′.

(US Leo Shoes Casarano)

CLASSIFICA: Catania 57 – Ortona 52 – Palmi 44 – Tuscania 41 – Aurispa L. Lecce 40 – Bari 39 – Casarano 35 – Aversa 33 – Roma, Modica 27 – Sorrento 26 – Sabaudia 23 – Napoli 21 – Marcianise 18.

PROSSIMO TURNO (19 mar.): Sorrento-Aversa, Roma-Tuscania, Catania-Aurispa L. Lecce, Palmi-Modica, Ortona-Sabaudia, Napoli-Marcianise, Casarano-Bari.