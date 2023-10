VOLLEY A3/m – Casarano, esordio sotto tono contro San Giustino

Si apre con una sconfitta condita da una prestazione non brillante il cammino in campionato da parte della Leo Shoes Casarano che non oppone una valida resistenza ad un San Giustino confermatosi team candidato alle posizioni di vertice della graduatoria.

Si sapeva che sarebbe stato necessario attendere del tempo per vedere il reale valore di un roster nuovo e giovanissimo, ma occorre dare una sterzata quanto prima per evitare crisi di fiducia lunghe e pericolose.

Ad inizio gara mister Fabrizio Licchelli si affida alla formazione titolare con Ciardo in cabina di regia e Lugli opposto, Baldari e Topuzliev schiacciatori, capitan Peluso e Pepe al centro con Carta libero.

Dall’altra parte della rete a suonare la carica per i padroni di casa l’ex di turno Simone Marzolla autore a fine match di ben 19 punti.

Il copione dei tre parziali è stato pressoché identico: ad una fase iniziale di breve e ingannevole equilibrio è seguito puntuale l’allungo da parte degli umbri con le maggiori bocche di fuoco della Leo Shoes ben imbrigliate dal muro del San Giustino e oggettivamente ancora molto lontane dai standard richiesti.

Così in circa un’ora e mezza la formazione di casa ha incamerato il primo successo stagionale senza nemmeno dover sudare le proverbiali sette camicie: 25-18, 25-18, 25-20 i parziali con cui i ragazzi di mister Licchelli hanno lasciato strada al San Giustino.

(US Volley Casarano)

IL TABELLINO

SAN GIUSTINO-CASARANO 3-0

(25-18, 25-18, 25-20) –

Erm Group San Giustino: Biffi 3, Cappelletti 13, Bragatto 8, Marzolla 18, Wawrzynczyk 12, Quarta 7, Cioffi (L), Troiani 0, Marra (L), Ricci 0, Stoppelli 0. N.E. Cozzolino, Skuodis, Panizzi. All. Bartolini.

Leo Shoes Casarano: Ciardo 0, Baldari 4, Peluso 3, Lugli 11, Topuzliev 13, Pepe 1, De Micheli (L), Martinelli 1, Miraglia 0, Carta (L), Licitra 0, Tommasi 0. N.E. Quarta. All. Licchelli.

ARBITRI: Turtù, Laghi, Laghi. NOTE – durata set: 26′, 25′, 27′; tot: 78′.

VOLLEY A3/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 1): Macerata-Just Bari 3-1, Aurispa-Fano 0-3, San Giustino-Casarano 3-0, Modica-Lagonegro 1-3, Napoli-Marcianise 3-0, Sabaudia-Sorrento 2-3.

CLASSIFICA: San Giustino, Fano, Napoli, Lagonegro 3 – Sorrento 2 – Sabaudia 1 – Just Bari, Macerata, Palmi, Modica, Marcianise, Aurispa, Casarano 0.

PROSSIMO TURNO (22.10.23): Fano-Napoli, Palmi-Aurispa, Lagonegro-San Giustino, Casarano-Macerata, Just Bari-Sabaudia, Sorrento-Modica.