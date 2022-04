VOLLEY A3/m – Casarano, il bis è servito: Palmi al tappeto, si vola in semifinale

Si ripete come i grandi artisti la Leo Shoes Volley Casarano che bissa la grande prestazione di mercoledì e supera anche in gara due un Palmi sceso in campo con coltello tra i denti per provare a rimandare il verdetto all’eventuale bella.

I ragazzi di mister Licchelli sono autori nuovamente di una condotta di gara impeccabile: non cadono nell’errore di cullarsi di quanto fatto vedere in Calabria ma tengono alta la concentrazione non permettendo mai a Paris e compagni di prendere il comando delle operazioni.

L’inizio della sfida è tutto di marca casalinga; il numeroso pubblico presente spinge i padroni di casa fin dalle battute iniziali e con un Paoletti in stato di grazia la Leo Shoes Casarano acquisisce un vantaggio che va ad incrementare nel corso del set chiuso in favore dei rossoazzurri con il punteggio di 25-17.

Il parziale successivo è molto combattuto: gli uomini di mister Pulimeni danno il tutto per tutto, abbozzano una reazione di orgoglio e con Laganà e Gitto allungano nel punteggio. I padroni di casa agganciano la parità a quota 21 ma lo scatto decisivo ai vantaggi è degli ospiti che pareggiano così i conti (25-27).

Da questo momento in poi è un monologo rossoazzurro: Torsello e compagni rientrano in campo determinati nel voler far proprio il match per conquistare il pass per le semifinali. Petras e Paoletti salgono in cattedra, Ciardo è delizioso e il resto della squadra li supporta in un’armonia di gioco spettacolare ed efficiente. Prima la Leo Shoes conquista il terzo set con il punteggio di 25-20 e poi domina il quarto set (25-13) che consegna ai ragazzi di mister Licchelli un’incredibile qualificazione per le semifinali degli spareggi promozione mandando in delirio i supporter di casa.

Ora si vola a Prata di Pordenone: sul cammino della Leo Shoes Casarano arriva la giovane e forte formazione allenata da mister Dante Boninfante. Un avversario duro ma questa Leo Shoes fa sognare. Gara 1 il 30 aprile alle 20.30; gara 2 a Casarano l’8 maggio; eventuale gara 3 a Prata di Pordenone il 12.

(fonte: US Leo Shoes Casarano)

—

IL TABELLINO

LEO SHOES CASARANO-OMIFER PALMI 3-1

(25-17, 25-27, 25-20, 25-13 – 2h14′)

CASARANO: D’Amato ne, Petras 25, Peluso 6, Meleddu ne, Ciardo 3, Scaffidi, Torsello 6, Baldari 7, Pierri (L), Ribecca, Paoletti 28. Coach: Licchelli.

PALMI: Marra 4, Fortunato (L), Pellegrino, Gitto 11, Amato ne, Prespov, Russo 8, Rosso 8, Paris 2, Laganà 20, Remo 1, Soncini 1. Coach: Polimeni.

Arbitri: Morgillo, Capolongo

—

PLAYOFF A3 GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 2): Sabaudia-Aversa 3-1 (1-1), Aurispa L. Lecce-Tuscania 3-1 (2-0), Modica-Aci Castello 2-3 (0-2), Casarano-Palmi 3-1 (2-0).

Giornata 3: 28 aprile Aversa-Sabaudia. Qualificate in semifinale: Aurispa L. Lecce, Aci Castello e Casarano.

Semifinali (1/5): Grottazzolina-Aurispa L. Lecce, Aci Castello-Macerata, V. 1a-8a Blu-Vincente 4a-5a Bianco, Prata di Pordenone-Casarano.