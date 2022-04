VOLLEY A3/m – Aurispa Libellula Lecce chiude il discorso con Tuscania: c’è il Grottazzolina in semifinale

Aurispa Libellula Lecce batte Tuscania anche sul proprio terreno e stacca il pass per le semifinali playoff, dove affronterà Grottazzolina con gara 1 in terra marchigiana domenica prossima.

Coach Santiago Darraidou, con il vice Vincenzo Barone a fare le sue veci, schiera Martin Kindgard in regia, i centrali Maccarone e Fortes, l’opposto Casaro, i martelli Scarpi e Cappio (adattato al ruolo), ed il libero Giaffreda.

Il match si apre con il classico studio tra le due squadre e il risultato che si mantiene in sostanziale equilibrio (5-4). Casaro e Fortes cominciano a scaldare i motori e Kindgard si disimpegna con alzate imprevedibili. Scarpi e Maccarone si aggiungono al tabellino ma qualche errore di troppo lascia lo score in parità (10-10). Nessuna delle due compagini riesce ad imporre il proprio gioco, ma un buon break di Aurispa Libellula, con il turno di battuta di Cappio, regala ai salentini un piccolo margine di vantaggio (15-12). Il primo timeout di giornata lo chiama coach Passaro, ma i padroni di casa incrementano il vantaggio con Scarpi e Fortes, preludio al nuovo timeout ospite (17-13). Si segnala un buon turno di battuta di Persichino, poi Aurispa Libellula torna a far male dal centro con Maccarone e, in battuta, con Casaro (20-16). Il set si chiude senza troppe difficoltà con altre due perle di Fortes, servito egregiamente da Kindgard (25-17).

Il secondo set vede gli ospiti maggiormente concentrati e, sin dalle prime battute, tentano un piccolo allungo che coach Darraidou prova a stroncare sul nascere chiamando il timeout (3-6). Il leitmotiv non cambia e il Tuscania prende coraggio e margine, rallentato soltanto da qualche punto di Casaro (6-10). Kindgard ci mette del suo, smistando a destra e a manca e piazzando anche un colpo di seconda, ma il ritmo del Tuscania sembra incessante (11-15). Gli ospiti, in questa fase della gara, giocano decisamente meglio grazie soprattutto ad un Marinelli in buona vena e ad un meccanismo di squadra tornato a girare alla perfezione (14-20). Un timeout di mister Passaro interrompe la piccola reazione di Aurispa Libellula che, dopo aver messo a referto qualche punto, cede sotto i colpi avversari (19-25).

Due diagonali di Scarpi aprono il terzo set, poi Fortes e Kindgard alzano il muro e Casaro rifinisce (5-3). Tuscania ricuce e pareggia, ma Fortes si esibisce nell’ennesimo primo tempo, al quale segue una fase confusa del match che muove il risultato punto su punto (10-10). La sfida non decreta la superiorità di una compagine rispetto all’altra e l’equilibrio non si spezza, tanto che un solo punto di vantaggio per i padroni di casa spinge coach Passaro a rimediare con un timeout (15-14). L’asse Kindgard-Fortes è una delle più prolifiche, poi Tuscania alza il muro con Ceccobello e Aurispa Libellula risponde ancora con Casaro che trascina gli avversari ad un nuovo tiemout (19-17). Reazione immediata e rimonta laziale, quindi mister Darraidou deve giocarsi la carta del timeout. Scarpi attacca in lungolinea e pareggia, poi sono gli errori a spingere il punteggio, sino a quando Fortes dal centro e un errore del Tuscania non decidono il set (25-23).

Quarto set che comincia con un ottimo turno di battuta di Persichino, con Scarpi a punto e con il doppio monster block di Casaro e Maccarone che diventano invalicabili (5-2). Tuscania non si demoralizza e, dopo una difesa da urlo di Prosperi Turri su Casaro, accorcia le distanze, prima della controreazione affidata a Maccarone e allo stesso Casaro (10-7). Persichino in battuta è un amuleto per portare punti in saccoccia, poi è Scarpi a cercare e trovare l’incrocio delle righe (15-9). Aurispa Libellula dilaga grazie ad un muro insuperabile, all’ottima difesa di Giaffreda e agli attacchi vincenti di Casaro e Fortes (20-13). Il finale è emozionante, con Tuscania che tenta di risalire la china e Aurispa Libellula che deve fare i conti con un pizzico di tensione emotiva, spazzata via da un colpo di seconda di Kindgard e dal punto decisivo di Cappio che proietta i salentini in semifinale playoff (25-17).

(fonte: US Aurispa L. Lecce)

IL TABELLINO

AURISPA LIBELLULA LECCE-MAURY’S COM CAVI TUSCANIA 3-1

(25-17; 19-25; 25-23; 25-17)

AURISPA L. LECCE: Scarpi 12, Cappio 4, D’Alba, Vinti, Fortes 11, Kindgard 5, Rau ne, Giaffreda (L), Persichino 1, Melcarne ne, Casaro 19, Maccarone 7. All. Darraidou Vice All. Barone.

TUSCANIA: Stamegna 8, Marsili 2, Menichetti 3, Sandu ne, Della Rosa, Boswinkel, Catinelli, Ceccobello 10, Quagliozzi 12, Marinelli 15, Prosperi (L). All. Passaro. Vice All. Barbanti.

ARBITRI: Colucci, Papapietro.

PLAYOFF A3 GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 2): Sabaudia-Aversa 3-1 (1-1), Aurispa L. Lecce-Tuscania 3-1 (2-0), Modica-Aci Castello 2-3 (0-2), Casarano-Palmi 3-1 (2-0).

Giornata 3: 28 aprile Aversa-Sabaudia. Qualificate in semifinale: Aurispa L. Lecce, Aci Castello e Casarano.

Semifinali (1/5): Grottazzolina-Aurispa L. Lecce, Aci Castello-Macerata, V. 1a-8a Blu-Vincente 4a-5a Bianco, Prata di Pordenone-Casarano.