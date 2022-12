VOLLEY A3/m – Casarano, amara sconfitta in casa del Sabaudia. Sfuma la Final Eight

La terra laziale si conferma amara per i colori rossoazzurri della Leo Shoes Volley Casarano che contro il Sabaudia conosce un’amara sconfitta al culmine di cinque set tiratissimi sfociati in oltre due e quaranta minuti di gioco.

Un ko che si rivela ancor più amaro per Peluso e compagni che, non avendo incassato più di un punto dalla partita di ieri, si vedono scavalcare in classifica dal Tuscania e dal Palmi (quest’ultimo per un solo set decisivo ai fini del quoziente set) e vedono sfumare il prestigioso traguardo della qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia.

Tanto rammarico per i ragazzi di mister Licchelli che comunque hanno lottato contro una formazione di casa autrice di una prestazione tutta cuore e grinta necessaria per conquistare punti preziosi in ottica salvezza.

Una partenza buona e incoraggiante aveva lasciato presagire una nuova giornata positiva per la Leo Shoes Casarano che, con discreta facilità, si è portata avanti per un set a zero (20-25).

Con le spalle al muro i pontini hanno rialzato la testa affidandosi ad un Zornetta in giornata di grazia: gli ospiti sono rimasti comunque in partita, hanno lottato, hanno commesso qualche errore di più e per ben due volte hanno visto sfuggire il set ai vantaggi subendo la rimonta dei padroni di casa che si sono portati in vantaggio (25-23, 28-26).

I ragazzi di mister Licchelli tornano a brillare nel quarto parziale: la ricezione funziona meglio, il servizio è finalmente incisivo e il Sabaudia non trova le giuste contromisure. In poco più di venti minuti, la Leo Shoes ristabilisce la parità vincendo il set con il punteggio di 14-25.

E’ un tie-break infinito quello disputato tra le due contendenti che lascia un grande amaro in bocca in casa rossoazzurra: partono bene Peluso e compagni che conquistano un buon vantaggio. Si arriva fino al 12-14 in favore della Leo Shoes che spreca il doppio match-ball e ai vantaggi cede set e match ad un Sabaudia mai domo.

Si chiude un girone di andata comunque strepitoso per i rossoazzurri a cui è mancata l’ultima zampata per mettere la cosiddetta ciliegina sulla torta.

IL TABELLINO

SSD SABAUDIA-LEO SHOES CASARANO 3-2

(20-25, 25-23, 28-26, 14-25, 20-18)

SABAUDIA: Mastracci, Meglio (L), Rossato 12, Catinelli, Molinari 6, Tognoni 7, Zornetta 24, ROndoni, Schettino 1, Malvestiti 21, De Vito 4. All. Saccucci.

CASARANO: Moschese 3, Peluso 4, Floris ne, Marzolla 28, Guadagnini ne, Rampazzo, Ulisse 1, Ciupa 21, Fanizza 1, Prosperi (L), Cianciotta 18, Matani 6. All. Licchelli.

Arbitri: Galteri, Oranelli.

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 13): Aversa-SMI Roma 3-1, Catania-Ortona 2-3, Aurispa L. Lecce-Palmi 0-3, Modica-Tuscania 0-3, Sabaudia-Casarano 3-2, Marcianise-Sorrento 3-0, Bari-Napoli 2-3.

CLASSIFICA: Ortona 31 – Catania 29 – Tuscania 25 – Palmi, Casarano 24 – Aversa 20 – Bari, Modica 18 – Roma 17 – Sorrento 16 – Sabaudia 14 – Aurispa L. Lecce 12 – Marcianise 11 – Napoli 8.

PROSSIMO TURNO (26 dic.): Marcianise-Aversa, Bari-Palmi, Sabaudia-Tuscania, Casarano-Aurispa L. Lecce, Catania-Modica, Sorrento-Napoli, Ortona-Roma.