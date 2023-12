VOLLEY A3/m – Aurispa DelCar torna a sorridere battendo Sabaudia al tie-break

Aurispa DelCar torna a sorridere battendo Sabaudia al tiebreak. Il girone blu di Serie A3 Credem Banca giunge alla 12a giornata e Aurispa DelCar è chiamata ad affrontare la seconda trasferta di fila, dovendo affrontare al PalaVitaletti la Plus Volley Sabaudia.

Coach Omar Pelillo schiera il seguente sestetto: gli schiacciatori Mazzone e Ferrini, la diagonale palleggiatore-opposto Monteiro–Arguelles, i centrali Deserio e Lanciani, e il libero Cappio.

Il match comincia con un’Aurispa DelCar agguerrita che va subito a guadagnare un piccolo margine di vantaggio, grazie all’attacco di Mazzone, all’ace di Deserio e al muro di Arguelles, che spingono coach Mosca a chiamare il primo timeout (2-6). Tre attacchi in diagonale e in fotocopia di Arguelles e quello da posto quattro di Ferrini inibiscono quasi totalmente le offensive avversarie (5-10). Cappio riceve bene e Monteiro smista in maniera precisa i palloni che Ferrini e Arguelles sfruttano in maniera decisiva, incrementando e legittimando il vantaggio (8-15). Entra in campo per la battuta Marco Soncini che mette in difficoltà la ricezione avversaria e consente di portare ulteriori punti alla causa di Aurispa DelCar (11-20). Sul lungo turno di battuta di Soncini è ancora Arguelles a mettere a terra il pallone in diagonale, poi arrivano un paio di punti dei padroni di casa che rendono meno ampio il passivo, prima di sbagliare la battuta e consegnare il set ad Aurispa DelCar.

Una prima fase di studio rende il secondo set più equilibrato, con il botta e risposta di Ferrini in diagonale e Onwelo in lungolinea, cui seguono quelli di Urbanowicz e ancora di Ferrini che mantengono il risultato in equilibrio (6-6). Aurispa DelCar trova il vantaggio con un muro vincente, ma Sabaudia ribalta tutto con un mani-fuori e un ace, e le due compagini viaggiano a brevissima distanza (10-9). Sabaudia riesce a trovare ritmo e ad allungare nel punteggio con il centrale Mazza e l’opposto Onwelo sempre pericolosi (18-13). Coach Omar Pelillo chiama timeout ma il trend non cambia, con Aurispa DelCar in difficoltà e la squadra di casa che sfrutta l’aspetto psicologico a favore e i tanti errori dei salentini (21-14). Un set speculare al primo si chiude nettamente a favore di Sabaudia che rimette il match in equilibrio (25-16).

Il terzo set si apre con qualche errore di troppo commesso da entrambe le squadre, ma con Arguelles che si rende autore di due attacchi in lungolinea e Mazzone che torna a referto, rispondendo punto su punto agli avversari (6-6). Capitan Mazzone attacca e mette a terra un pallone difficile, ma Sabaudia alza il muro e chiude tutti gli spazi ad Aurispa DelCar (10-8). Arguelles sfoggia un bellissimo attacco all’incrocio delle righe ma gli avversari trovano l’ace con Urbanowicz e un mani-fuori con Onwelo che li portano a +5, spingendo coach Omar Pelillo al timeout (12-17). Il muro di Sabaudia è impenetrabile e l’attacco irresistibile, con Onwelo che mette a terra l’ennesimo pallone e Urbanowicz che mantiene invariato il distacco (20-15). La girandola di cambi di coach Pelillo, che inserisce Cipolloni, Mariano e Soncini, è utile per guadagnare qualche punto ma non sufficiente per rimettere in discussione il set, che Sabaudia vince con un ace (25-18).

Quarto set di fondamentale importanza per Aurispa DelCar che trova i primi punti con Arguelles, Deserio e con due ace di Mazzone che garantiscono ai salentini una mini fuga (3-6). Il sestetto di Aurispa DelCar registra l’ingresso di Matani e Soncini ed è proprio Matani a mettere a terra un bel pallone, seguito dall’opposto Arguelles che ottiene due punti di fila con due mani-fuori (6-11). I salentini sembrano rientrati sul taraflex con la cattiveria agonistica del primo set e Mazzone trova un altro punto in lungolinea, prima di Arguelles che, per ben due volte, trova l’attacco vincente (8-16). Aurispa DelCar domina il gioco e va ancora a punto con un attacco di Deserio (rientrato in campo) che sfrutta una bella tesa al centro di Monteiro, poi è l’implacabile Arguelles a colpire con l’ennesima diagonale vincente prima della splendida pipe di Mazzone (10-20). I salentini di coach Pelillo sfoggiano la miglior pallavolo e spingono sull’acceleratore sino alla fine, conquistando meritatamente il set con i punti di Soncini e Mazzone (15-25).

Onwelo e Mazzone aprono il tiebreak, poi Arguelles in diagonale e Matani con una freeball regalano 2 punti di vantaggio ad Aurispa DelCar (3-5). Arguelles attacca in lungolinea, poi Soncini trova l’incrocio delle righe con un pallonetto e Mazzone a muro incrementano il vantaggio per i salentini (5-8). Sul lungo turno di battuta di Soncini è ancora il capitano che colpisce da posto quattro e poi a muro, ma Sabaudia reagisce e coach Pelillo chiama timeout (7-10). Arguelles mette il pallone in buca tra il muro e la rete ma gli avversari accorciano le distanze sul turno di battuta di Urbanowicz. Sevono la rabbia di Deserio e Arguelles per mettere in condizioni Aurispa DelCar di chiudere il match, ottenendo una faticosa e meritata vittoria (12-15).

(Uff. Stampa Aurispa DelCar)

—

IL TABELLINO

Plus Volleyball Sabaudia-Aurispa DelCar 2-3

(15-25; 25-16; 25-18; 15-25; 12-15)

Plus Volleyball Sabaudia: Andriola, De Paola, Ferenciac 7, Mazza 6, Crolla, Onwuelo 22, Della Rosa, Rondoni (L), Schettino 1, Urbanowicz 24, De Vito 8, Catinelli 3. All. Mosca.

Aurispa DelCar: Tiziano Mazzone 21, Pietronorio Mariano, Alessio Ferrini 5, Paolo Cappio, Aidan Kit Russo, Giovanni Scaffidi, Alessandro Cipolloni Save, Edwin Arguelles Sanchez 31, Josè Monteiro 1, Filippo Lanciani 2, Francesco Schiattino, Marco Soncini 4, Massimiliano Matani 2, Michele Deserio 8. All. Omar Pelillo

Arbitri: Faia, Lanza.

—

VOLLEY A3/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 12): Fano-Marcianise 3-0, Macerata-Modica 3-0, Palmi-Lagonegro 3-0, Bari-Napoli 3-2, Sorrento-San Giustino 3-2, Sabaudia-Aurispa Lecce 2-3. Riposa Casarano.

CLASSIFICA: Macerata 31 – Fano 22 – Lagonegro 21 – San Giustino 20 – Palmi 19 – Modica 17 – Sorrento 16 – Aurispa Lecce, Casarano 15 – Napoli 14 – Bari 11 – Marcianise 8 – Sabaudia 7.

PROSSIMO TURNO (26.12.23): Lagonegro-Casarano, Aurispa Lecce-Bari, San Giustino-Fano, Modica-Palmi, Napoli-Sorrento, Marcianise-Sabaudia. Riposa Macerata.