VOLLEY A3/m – Aurispa DelCar piega Marcianise e riprende la corsa

Riprende la corsa di Aurispa DelCar, vittoria per 3-0 con Marcianise. L’anticipo dell’8a giornata del girone blu di Serie A3 Credem Banca mette di fronte Aurispa DelCar e Marcianise. Il Palazzetto dello sport di Tricase, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si riempie di fiocchetti rossi, grazie all’iniziativa promossa dall’Associazione Leones Alessano.

Il sestetto di coach Omar Pelillo si presenta con gli schiacciatori Mazzone e Ferrini, la diagonale palleggiatore-opposto Monteiro-Arguelles, i centrali Matani e Lanciani, e il libero Cappio.

Il primo set riserva un sostanziale equilibrio tra le due compagini, con Marcianise che rimane agganciata ad Aurispa DelCar e accelera nel finale, portandosi sul +3 (18-21). I casertani arrivano a giocarsi quattro set point, tutti annullati grazie al turno di battuta di Matani, che non sbaglia un colpo e consente ai suoi di ricostruire gli attacchi per completare un’insperata rimonta (26-24).

Il secondo set sembra meno equilibrato, con Aurispa DelCar che si spinge sul 16-10 e conduce agevolmente sino al ritorno di Marcianise che, con orgoglio, si riavvicina ai padroni di casa (21-18). Nel finale, però, i salentini tornano in pieno controllo del gioco e si impongono con l’attacco vincente di capitan Mazzone (25-21).

Il terzo set diventa una formalità per gli uomini di mister Omar Pelillo che, con un dominio incontrastato, non fanno cadere neanche un pallone e chiudono agevolmente la pratica in appena 23 minuti di gioco (25-11).

Aurispa DelCar non poteva sbagliare e, di fronte al proprio pubblico, non ha tradito le attese, sapendo rimediare alle difficoltà, riuscendo a rimontare lo svantaggio del primo set e gestendo al meglio tutta la gara, con autorità e in maniera sempre più convincente.

IL TABELLINO

AURISPA DELCAR LECCE-TIM MONTAGGI MARCIANISE 3-0

(26-24; 25-21; 25-11)

Aurispa DelCar: Tiziano Mazzone 12, Pietronorio Mariano 9, Alessio Ferrini 10, Paolo Cappio, Aidan Kit Russo, Giovanni Scaffidi 1, Alessandro Cipolloni Save, Edwin Arguelles Sanchez 5, Josè Monteiro 1, Filippo Lanciani 10, Francesco Schiattino, Massimiliano Matani 2, Michele Deserio. All. Omar Pelillo

Tim Montaggi Marcianise: Alfieri 1, Dalmonte 12, Vetrano 6, Pascucci 5, Faenza, Gallo 3, Ballan 6, Cai 1, Leone 2, Compagnoni 3, Settembre, Cereda (L1), Bizzarro (L2), Foraboschi. All. Vincenzo Nacci; Ass: Daniele Cuzzucoli.

Arbitri: Bassan, Mazzarà.

VOLLEY A3/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 8): Palmi-Fano 3-0, Lagonegro-Napoli 3-0, Aurispa Lecce-Marcianise 3-0, JB Bari-Sorrento 3-1, Modica-Casarano 3-2, Sabaudia-Macerata 0-3. Riposa San Giustino.

CLASSIFICA: Macerata 20 – Fano 16 – Lagonegro 15 – San Giustino, Modica 14 – Aurispa Lecce, Sorrento 11 – Palmi, JB Bari, Napoli, Casarano 8 – Sabaudia 6 – Marcianise 5.

PROSSIMO TURNO (03.12.23): Fano-Modica, Casarano-Palmi, San Giustino-Aurispa Lecce, Sorrento-Macerata, Napoli-Sabaudia, Marcianise-JB Bari. Riposa Lagonegro.