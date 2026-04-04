VOLLEY A2/f – Si chiude col Busto Arsizio la splendida cavalcata della Narconon Melendugno

È finita mercoledì sera al Pala Borsani di Castellanza (Varese) l’avventura nei playoff della Narconon Volley Melendugno. La squadra di coach Simone Giunta, dopo aver perso la gara d’andata al tie-break, è uscita sconfitta anche nella gara di ritorno sul campo della Futuragiovani Busto Arsizio, impostasi in quattro parziali (23-25, 25-12, 25-23, 25-23).

“Questo campionato – si legge in una nota del club salentino – ha dimostrato che la Narconon Volley Melendugno non è più una sorpresa, è una realtà. Una realtà solida, ambiziosa e rispettata, che ha conquistato il terzo posto in regular season, la semifinale di Coppa Italia e i suoi primi storici Playoff, giocandoseli fino all’ultima palla contro una delle squadre più forti della categoria. Un risultato che porta la firma di tutti: di una società lungimirante, di uno staff tecnico d’eccellenza guidato da coach Simone Giunta, e di un gruppo di atlete straordinarie che hanno fatto della coesione, della grinta e della determinazione la propria arma più affilata. Ogni giocatrice, dalla titolare all’ultima entrata dalla panchina, ha contribuito a scrivere questa pagina di storia. Nessuna esclusa, tutte protagoniste”.

Capitolo ringraziamenti: “Il ringraziamento della società va a ogni singola protagonista di questa cavalcata: alla regia sapiente di Giorgia Avenia e alla grinta di Terri Bassi; alla solidità centrale di Maria Adelaide Babatunde e Chiara Riparbelli; alla classe di Daniela Bulaich e all’esplosività di Jessica Joly; alla reattività acrobatica di Aurora Morandini. Un plauso speciale va a chi, dalla panchina, ha sempre risposto presente con professionalità e spirito di sacrificio: Carola Colombino, Emma Sturniolo, Lara Gianfico, Beatrice Perfetto, Gaia Roserba e, naturalmente, Capitan Ilaria Maruotti. Brave, brave tutte! Un grazie particolare va allo straordinario lavoro dello staff tecnico: Simone Giunta, Andrea Rotella, Vito Abel Morales, Diego Vannicola, Roberto Roger Colato, al direttore sportivo Francesco Melegari, al fisioterapista Nicolò Rizzo, agli sponsor e a ogni singolo tifoso che ha vissuto questa meravigliosa stagione con noi. Dal primo giorno di lavoro in palestra all’ultima battaglia a Castellanza”.