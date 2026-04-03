TORNEO DELLE REGIONI – Bella Puglia, ma non basta: il Lazio è campione Under 19

Si ferma in finale la corsa dell’Under 19 pugliese al Torneo delle Regioni. Nella finale odierna, giocata alla “Nuovarredo Arena” di Francavilla Fontana, la selezione di Vincenzo Tavarilli è stata battuta 2-0 dal Lazio, andata a segno al 29′ con Nzembi e al 39′ con Buttaroni, sempre nella ripresa.

Nel primo tempo grande equilibrio con la Puglia, andata vicina al vantaggio prima con un destro di Labianca, respinto da D’Angelo, poi con Cauteruccio sugli sviluppi di un corner e ancora con Labianca che colpisce un palo dai 25 metri. Lazio che si fa vedere in avvio di ripresa con una punizione di Buttaroni ma sul capovolgimento di fronte è ancora Labianca a sfiorare il vantaggio, ancora una volta provvidenziale il portiere laziale D’Angelo. Poco prima del gol del vantaggio, stacco di testa alto di Diop, poi la rete di Nzembi per il Lazio, in diagonale. Lo stesso Nzembi si procura il rigore poi trasformato da Buttaroni con uno scavetto. Nel finale ancora un palo di Dibenedetto e un’occasione di Labianca.

Si chiude, comunque, con grande onore il Torneo delle Regioni dell’Under 19, tornata sul podio dopo sette anni dall’ultimo secondo posto del 2019. Per l’Under 17 il campione è l’Abruzzo, vittorioso 4-0 sul Friuli Venezia Giulia. Friuli, invece, campione nell’Under 15, 3-1 sulla Toscana, mentre il torneo femminile è stato appannaggio della Lombardia, 3-1 in finale sul Veneto.