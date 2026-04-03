AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 23ª giornata, classifica, prossimo turno
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 23
Aradeo-C.D. Melissano 3-0
Atl. Ascla Tiggiano-Pol. Uxentum n.d.
FC Castrignano-Salento Over Seclì 0-1
FATAC Scorrano-FC Galatone 2-1
Presicce Acquarica-Alixias 1-3
Galatone Romidò-Poggiardo 0-3
E. Coluccia Cutrofiano-City Gas Revolution 5-2
(GG 20) Salento Over Seclì-Alixias n.d.
(GG 22) Fatac Scorrano-Atl. Ascla Tiggiano 0-1
CLASSIFICA
Poggiardo 57
Salento Over Seclì 50
Alixias 47
Aradeo 43
Atl. Ascla Tiggiano 41
FC Galatone 41
Fatac Scorrano 41
C.D. Melissano 39
FC Castrignano 29
Galatone Romidò 22
E. Coluccia Cutrofiano 21
Presicce-Acquarica 13
City Gas Revolution 12
Pol. Uxentum 10
Salve/Morciano 6
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 24
FC Galatone.City Gas Revolution 10/04 h 20.30
Poggiardo-FC Castrignano 11/04 h 18
Pol. Uxentum-Galatone Romidò 11/04 h 15
Salento Over Seclì-Fatac Scorrano 13/04 h 20.15
Alixias-C.D. Melissano 13/04 h 20.30
E. Coluccia Cutrofiano-Presicce Acquarica 13/04 h 20.30
Aradeo-Salve/Morciano 3-0 a tav.
(GG 23): Atl. Ascla Tiggiano-Pol. Uxentum 08/04 h 20.30
(GG 20): Salento Over Seclì-Alixias 08/04 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
19 RETI: Giuri V. (Aradeo);
17 RETI: Scarlino M. (CG Revolution);
15 RETI: Misciali G. (Salento Over Seclì);
(…)