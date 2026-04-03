NARDÒ – Riscatto granata, il successo sul Pompei vale un doppio sorpasso in classifica

Il Nardò non sbaglia l’appuntamento con il riscatto e, con una prestazione lucida e cinica, piega il Pompei conquistando tre punti che sanno di svolta stagionale. Una vittoria di enorme peso specifico, che permette ai neretini di issarsi a quota 48 punti, scavalcando in un colpo solo Virtus Francavilla e Afragolese (2-2 nello scontro diretto) per occupare in solitaria la quinta posizione, l’ultima utile per gli spareggi promozione.

Non era una sfida semplice per gli uomini di mister De Sanzo. Alle pesanti assenze in difesa di Minerva e Fornasier si sono aggiunte le condizioni di un campo reso pesante dalla pioggia e la disperata fame di punti di un Pompei aggrappato alla sopravvivenza. La gara è rimasta bloccata sui binari dell’equilibrio fino agli ultimi vagiti del primo tempo, quando due episodi hanno cambiato volto al match. Al 41′, l’espulsione ingenua di La Gamba (doppio giallo per proteste) ha lasciato i campani in inferiorità numerica; quattro minuti dopo, Tedesco si è guadagnato con astuzia un calcio di rigore, trasformato con freddezza dallo specialista D’Anna.

In avvio di ripresa, il Nardò ha cercato subito il colpo del K.O. con Agrimi, mentre il Pompei ha avuto un sussulto d’orgoglio al 12′, costringendo Galli a un intervento miracoloso su Ragosta. Scampato il pericolo, i neretini hanno ripreso il comando delle operazioni e al 22′ hanno chiuso i conti: splendido assist di Agrimi per Tedesco, che da due passi ha insaccato il raddoppio. Per il centravanti granata si tratta del gol della liberazione, la risposta perfetta sul campo dopo l’errore dal dischetto nel derby di Francavilla.

Con il risultato in cassaforte, il Nardò ha gestito il finale senza affanni, godendosi un sorpasso in classifica che ridisegna le gerarchie del girone. Ora il campionato osserverà qualche giorno di pausa, utile per ricaricare le pile e recuperare gli infortunati. Il ritorno in campo è fissato per il 12 aprile, quando il Nardò farà visita alla Sarnese con l’obiettivo di difendere e consolidare il prezioso piazzamento conquistato oggi.

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IL TABELLINO

Nardò, stadio “Giovanni Paolo II”

giovedì 02.04.2026, ore 15

Serie D/H 2025/26, giornata 30

NARDÒ-POMPEI 2-0

RETI: 47′ pt D’Anna rig., 22′ st Tedesco

NARDÒ (4-4-2): Galli; Margheriti (32′ st Camara), Gigliotti, Calderoni, Tursi; Agrimi (40′ st Elia), Addae, Risolo, Garnica (47′ st Cirio); Tedesco (32′ st De Luca), D’Anna. All. De Sanzo.

POMPEI (4-3-3): D’Agostino; Cacciatore, Riccio, La Gamba, Piacente; Baumwollspinner (12′ st Iurgens), Galdean (21′ st De Vietro), Shaibu (29′ st Cardore); Tompte (21′ st Maione), Fusco (29′ st De Martino), Ragosta. All. Sarnataro.

ARBITRO: Spinelli sez. Cuneo.

NOTE: espulso La Gamba al 41′ pt (P) per doppia ammonizione.

RISULTATI E CLASSIFICA