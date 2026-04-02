TORNEO DELLE REGIONI – La Puglia U19 va fino in fondo: abbattuta l’Emilia Romagna, c’è il Lazio in finale

Il sogno continua. La Selezione Puglia schianta l’Emilia Romagna ad Alberobello con un perentorio 3-0 e stacca il pass per l’ultimo atto del Torneo delle Regioni, categoria U19. Al termine di una semifinale dominata dal primo all’ultimo istante, i ragazzi di mister Tavarilli hanno dimostrato una maturità tattica e una qualità tecnica che non lasciano spazio a repliche.

L’avvio della Puglia è feroce. La squadra approccia la gara con la consapevolezza di chi sa di essere superiore e il vantaggio non tarda ad arrivare. Al 13’, dopo un’iniziativa travolgente di Gori che semina il panico nella difesa emiliana, la palla resta vagante in area di rigore: il più lesto di tutti è Calio, che con un riflesso da rapace d’area ribatte in rete firmando l’1-0. Il gol rompe l’equilibrio e mette la partita sui binari preferiti dai pugliesi, padroni assoluti del possesso palla.

Nella ripresa, ci si aspetterebbe la reazione dell’Emilia Romagna, ma la Puglia non abbassa mai la guardia. Al contrario, la squadra di Tavarilli continua a spingere con armonia tra i reparti. Il raddoppio nasce da una splendida azione corale: Innocent vede un corridoio impossibile e serve un assist al bacio per Labianca, che davanti al portiere non sbaglia, siglando il raddoppio che di fatto mette in ghiaccio la qualificazione. Il finale di gara serve solo a puntellare un trionfo già scritto. C’è gloria anche per Anaclerio, che corona la sua ottima prestazione con una percussione palla al piede conclusa con un diagonale chirurgico che si insacca nell’angolino basso. È il gol del definitivo 3-0, l’apoteosi per una selezione che ha giocato una partita praticamente perfetta.

Il triplice fischio sancisce la superiorità di un gruppo che sotto la guida di Tavarilli ha trovato un’identità granitica. Domani alle 16.30 alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana c’è l’ultimo ostacolo da superare, il Lazio.