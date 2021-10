TIRO CON L’ARCO – Arcieri da Puglia e regioni limitrofe in arrivo per il 2° Indoor Città di Lizzanello e Merine

La Evò Archery Team di San Cesario di Lecce, col patrocinio del Comune di Lizzanello, organizza, nel rispetto della normativa anti-Covid, il 2° Indoor Città di Lizzanello e Merine. La gara interregionale di tiro con l’arco si svolgerà domenica 10 ottobre, dalle 10 alle 18 circa, presso il bocciodromo di Merine e vedrà la partecipazione di atleti provenienti da Puglia e regioni limitrofe. Varrà come qualificazione ai prossimi Campionati italiani indoor di Rimini 2022.

Sono circa 600 gli arcieri in puglia, suddivisi in 30 società affiliate alla Fitarco. La Evò Archery Team è nata nel 2018 dalla passione per il tiro con l’arco del suo tecnico Romeo Liaci e del presidente Mauro Liaci. Gli allenamenti, da un anno a questa parte, si svolgono nel bocciodromo comunale di Merine, grazie alla disponibilità dell’Amministrazione comunale di Lizzanello.

Per info sui corsi di avviamento alla pratica, che si terranno lunedì, mercoledì e venerdì dalle 165 alle 19, a partire dall’11 ottobre, contattare il numero 349-4053571 o consultare la pagina Facebook www.facebook.com/evoarcheryteam.