TIRO CON L’ARCO – Il salentino Samuel Quintana è campione nazionale della Gran Bretagna U14 e U21

Il giovane salentino Samuel Quintana si aggiudica Campionato nazionale della Gran Bretagna di tiro con l’arco under 14 e under 21. Dopo la vittoria dello scorso anno allo Junior National Indoor Championship, il suo 2023 è stato pieno di impegni sportivi e scolastici.

Diversi i successi ottenuti da Samuel, classe 2011, figlio di Gianfranco e Luciana Vincenti, rispettivamente di Matino e Noha, e trasferitosi in Inghilterra con i genitori e il fratello Daniel nel 2018.

Medaglia d’oro all’Archery Fit London Heat 2023 ed al Field Archery, tiro con l’arco non nel campo tradizionale, ma nei boschi, con bersagli a forma di animali.

Tuttavia, l’evento agonistico più importante, peraltro a numero chiuso, è stato il campionato Archery GB Junior National Indoor, che si è svolto lo scorso dicembre.

«A luglio, durante le vacanze estive, avevo un ottimo punteggio – commenta Samuel – Iniziata la scuola, però, ho avuto difficoltà ad allenarmi costantemente. Con l’aiuto dei miei istruttori, Katerina Zalyubovskaya, Carol Edwards, e tutti gli istruttori di Archery Fit-London, ho fatto un allenamento differenziato e questo mi ha permesso di vincere nella categoria U14 e di gareggiare nella fase finale con gli U21, poi vinta anch’essa dopo un entusiasmante testa a testa. La fase finale è stata molto emozionante perché ho dovuto confrontarmi con ragazzi di cinque, sei anni più grandi di me. Sono contento di essere riuscito a riconfermarmi in una competizione assoluta. Ringrazio per il sostegno i miei genitori e mia nonna».

Si diceva anche degli impegni scolastici. Già, perché Samuel è riuscito ad ottenere l’ingresso in una delle più prestigiose scuole inglesi, la Saint Edmund’s College e Prep School, con una borsa di studio che coprirà il 90 per cento della retta. Come dire: mens sana in corpore sano.