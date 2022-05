TENNISTAVOLO – Utopia Sport Vernole chiude il campionato da dominatrice: è promozione in C2

Salto di categoria per Asd Utopia Sport, storica compagine di tennistavolo. L’associazione presieduta da Gianpiero Turco, domenica scorsa, ha ottenuto la promozione in Serie C2 sul campo di gara del TT Salento, diretto da Francesco Ricci.

La squadra di Vernole, capitanata da Paolo Congedo e composta da Andrea Turco, Simone Carrozzo, Gigi Mello e lo stesso Congedo, ha terminato la stagione dopo aver dominato il campionato. Il veterano Mello, al ritorno dopo quattro anni d’inattività, è riuscito a vincere per 3-2 contro Alberto Zecca al termine di una partita molto tirata. Nel secondo incontro, Paolo Congedo ha perso contro Angelo Giannelli per 3-2. Nel terzo, Andrea Turco ha avuto la meglio per 3-1 sul francese Branchet. Nel quarto e decisivo match, Mello ha conquistato la vittoria contro Giannelli, permettendo a Utopia di strappare il pass per la Serie C2.

A promozione acquisita, poi, Utopia ha vinto gli altri due match con Turco e Congedo, mettendo il punto esclamativo su una stagione da incorniciare.