TENNISTAVOLO – Lo sport per unire e integrare: Utopia Sport e Anna Grazia Turco presentano il programma 2020 del sodalizio di Vernole

Lo sport come mezzo straordinario per unire e per includere. E’ questa la stella polare dell’Asd Utopia Sport di Anna Grazia Turco, la pluricampionessa salentina, presente, domenica scorsa, a Grottaglie, per un torneo regionale di tennistavolo paralimpico, al quale hanno partecipato alcune delle realtà più importanti del panorama regionale, e non solo.

L’evento sportivo a scopo promozionale ha fatto da battistrada al ricco programma che attenderà l’associazione sportiva dilettantistica di Vernole. Oltre il tavolo da tennis e i risultati a livello agonistico, nel corso del 2020 Utopia Sport e Grazia Turco si impegneranno nel sociale per promuovere la pratica sportiva del tennistavolo in giro per il Salento. “Presenteremo nuovi progetti molto importanti per sensibilizzare e promuovere il binomio sport e cultura nel nome dell’integrazione – spiega la campionessa salentina -. Alcune di queste iniziative, inoltre, saranno in collaborazione con il Centro Danza Scuola e Teatro Carlotta Martella. Le manifestazioni di carattere integrativo mireranno all’abbattimento delle barriere culturali e alla trasmissione dei valori sani dello sport nelle scuole”.