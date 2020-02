TENNIS – 1ª Caroli Hotels Tennis Cup di Tuglie: tutti i risultati, categoria per categoria

Lo sport come mezzo straordinario per unire e per includere. E’ questa la stella polare dell’Asd Utopia Sport di Anna Grazia Turco, la pluricampionessa salentina, presente, domenica scorsa, a Grottaglie, per un torneo regionale di tennistavolo paralimpico, al quale hanno partecipato alcune delle realtà più importanti del panorama regionale, e non solo. L’evento sportivo a…