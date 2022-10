EVENTI – Animazioni, spettacoli, sport e tanto divertimento: a Gallipoli arriva il TTX Ping Pong Tour

Animazioni, sport, divertimento per tutti: questo il programma della seconda stagione del TTX Ping Pong Tour che si svolgerà al Parco Gondar di Gallipoli sabato prossimo, 8 ottobre.

L’evento è organizzato dall’associazione Batti 5 Aps Asd del presidente Sergio Pedone e del tecnico Lina Parlati, col patrocinio dell’assessorato allo Sport del Comune di Gallipoli e la partecipazione di: Triacorda, Esosport, Aido sez. Caifa, Fidas Gallipoli, Giakam scuola di karate e autodifesa, Disc’roll Dos Centro Danza, Atletica Gallipoli, Mr Fit Centro Fitness, Mr Fit Lab, Circolo Scacchi Alekhine Aradeo, Compagnia Teste di Legno, Museo delle Esperienze e Zimba ca te passa, col supporto di Parco Gondar, Xilhotel, Ottica Sunna, Mamangi e Brasserie. Il progetto Ping Pong Tour è promosso dalla Federazione Italiana Tennistavolo e gode del patrocinio di Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Coni, Sport e Salute, Comitato Italiano Paralimpico, Istituto per il Credito Sportivo, Fondazione Sport City; media partner: Tuttosport e Corriere dello Sport. Collaborerà anche GeoLAB, un progetto Fidal, co-finanziato dalla Commissione Europea, che, attraverso la sua piattaforma, punta alla formazione di nuovi Street Coach, esperti dotati di competenze tecnico-sportive e socio-psicologiche, per affiancvare i giovani a rischio isolamento e coinvolgerli nel mondo del running.

La giornata sarà ricca di appuntamenti e si svilupperà attorno al Table Tennis X, disciplina promozionale e inclusiva della FiTeT che si gioca con l’utilizzo di racchette in legno non rivestite di gomma e palline più grandi e pesanti rispetto a quelle del tennistavolo. I set saranno a tempo, ognuno durerà due minuti.

Nell’area sportiva, il programma prevede, dalle 10 alle 11.30, due sessioni si pratica di TTX, oltre ad attività di atletica leggera, scacchi, karate, danza sportiva, allenamento funzionale e zumba dance, a cura del Centro Fitness Mr Fit. Alle 14, ad affiancare il TTX, saranno l’atletica leggera, gli scacchi e la zumba danze. Alle 16, via al torneo pongistico ufficiale “Gallipoli Ping Pong Fest” e alle 17, su prenotazione, lezioni di gruppo “Run Beat” del Centro Fitness Mr Fit Lab. Le finali dei tornei si giocheranno dalle 17.50. Alle 18, le premiazioni.

Nell’area intrattenimento, alle 9, si terrà l’incontro a tema ambientale “Lo Sport e l’economia circolare”, a cura dell’Assessorato allo Sport del Comune di Gallipoli, con la presentazione del progetto Eso Sport Run, promosso dall’associazione Batti 5 Aps Asd. Alle 10, la compagnia teatrale Teste di Legno metterà in scena lo spettacolo teatrale di burattini dal tema ambientale “Alice nel Regno di Riciclandia”, con replica alle 11.30. Alle 11, esibizione della Scuola Danza “Disc’n Roll Dos”. E ancora: alle 15, la Mude Little Company proporrà lo spettacolo teatrale “La principessa splendente”; la “Disc’n Roll Dos” tornerà sul palco ella 16 con un Tributo a Raffaella Carrà ed esibizioni di pizzica, hip hop, musica orientale, moderna e passo a due, balli caraibici. Chiuderà il programma, il concerto finale di Zimba ca te passa, alle ore 18.15.

L’area ristoro sarà aperta tutto il giorno, così come l’area giochi con Giochi Medievali della compagnia Teste di Legno.