TENNIS – Italia ok, si va in Francia per la finale: a Maglie le azzurre superano il Belgio nella Reina Soisbault Cup

La rappresentativa azzurra femminile under 18, impegnata nella Reina Soisbault Cup sui campi del Ct Maglie, centra l’obiettivo: battuto il forte Belgio per 2-1, ora c’è da giocare la finale in Francia.

Prima dell’atto finale oltreconfine, per le ragazze allenate da Giovanni Paolisso ci sarà la sfida con la Russia, (al via alle ore 15.30 di questo pomeriggio) per stabilire chi, tra le due, sarà testa di serie a Granville. La gara sarà trasmessa su Youtube sul canale “ctmaglie ufficio stampa”.

La squadra azzurra è composta dalla pugliese Eleonora Alvisi, da Matilde Paoletti e da Lisa Pigato. Nel 2-1 al Belgio, decisivo il doppio, dopo quasi cinque ore di gioco. Nel primo singolare, Pigato ha superato Vandewinkel per 62 61; nel secondo, Sofia Costoulas ha pareggiato per il Belgio, battendo Paoletti per 61 63; nel doppio, infine, la coppia Pigato-Paoletti ha piegato Costoulas-Vandewinkel per 76 72.