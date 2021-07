BASKET A2/m – Andrea Pasca Nardò, ecco un americano giramondo ma anche l’iscrizione in A2

L’Andrea Pasca Nardò Basket è ufficialmente iscritta al prossimo campionato di Serie A2. “Siamo fieri di annunciare di aver adempiuto a tutti gli obblighi per l’iscrizione al prossimo campionato di A2 – si legge in una nota del club -. La società granata, nel ringraziare chi nel processo di formalizzazione degli obblighi imposti dalla Lega ha dato un suo preziosissimo contributo, ci tiene a rimarcare l’importanza di un obiettivo che può sembrare banale ma che in realtà non lo è.

Dietro un’analisi dei conti di routine si cela infatti un lungo lavoro di preparazione a traguardi come questo, che spassano necessariamente da una programmazione di medio-lungo termine che tuteli soprattutto l’aspetto economico-finanziario. Molti sono i club che in passato, di fronte a quest’ostacolo, hanno terminato la loro corsa. Noi andiamo avanti.

Nel ringraziare ancora una volta chi ha preso parte a tutto ciò, rinnoviamo l’invito e fortifichiamo la speranza che sempre più siano coloro che vogliano rendersi partecipi dello sviluppo e della crescita del movimento cestistico neretino. Oggi, nel frattempo, siamo orgogliosi di dire che siamo ufficialmente in Serie A2″.

Intanto, nelle scorse ore, ha firmato per l’Andrea Pasca il centro statunitense, classe 1990, Quintrell Thomas, 203 cm per 111 kg. Cresciuto nella Ncaa, esordisce in Ucraina con Kirovgrad, giocando anche in Angola, Arabia Saudita, Portogallo e Israele.