TENNIS – Sui campi del Ct Maglie il pass per gli Internazionali di Roma

Si giocherà sino a domenica 27, sugli impianti del CT Maglie, il torneo di prequalificazione per gli Internazionali d’Italia di tennis. Il tabellone, ricco di oltre 200 partecipanti provenienti da tutta l’Italia, vede protagonisti i migliori tennisti di categoria.

Nel femminile le teste di serie Martina Caregaro (2.1), inaspettatamente sconfitta da Emma Lioi (2.5), la pugliese Giorgia Pinto (2.2), Costanza Traversi (2.2), Vittoria Maria Viviani (2.4). Nel maschile le teste di serie Luca Tomasetto (2.1), Tommaso Gabrieli (2.1), Fabrizio Ornago (2.2), Omar Brigida (2.2).

Nel tabellone principale i nuovi tesserati del CT Maglie, Giorgia Pinto (2.2) e Fabrizio Ornago (2.2), che gia brillantemente hanno superato il primo turno. Si sono ben comportati per i colori magliesi Lorenzo Lorusso (2.4), Silvio Mencaglia (2.4), Mattia Leo (2.7), Asia Pellegrino (2.8), Alessio Giordano (2.8), Samuel Spano (2.8),

Rimasti in gara per il terza e quarta categoria Mattia Chiarelli (3.1), Stefano Costa (3.2), che dovrà affrontare Domenico Laviola, e Marco Baglivo (4.1), che dovrà affrontare Matteo Capita (4.1). In tabellone anche Marta Forte (3.2), Gianluca Romano (3.4), Riccardo Stomaci (3.5), Marco Cezza (3.5), Elena Luceri (3.3).

Al Circolo Tennis Maglie si respira aria di Foro Italico per l’elevato livello dei partecipanti che hanno fatto vedere un ottimo tennis. I vincitori dei vari tabelloni, singolare e doppio maschile e femminile Open, singolare e doppio maschile e femminile quarta categoria, staccheranno il biglietto per gli Internazionali d’Italia che si giocheranno a Roma nelle prime due settimane di maggio.

Ottimi risultati anche dalla macchina organizzativa che, nonostante le gelate notturne dei giorni scorsi, ha permesso lo svolgimento regolare di tutti gli le partite all’interno dei campi coperti.

Il calendario degli incontri, consultabile dal Portale Unico delle Competizioni (PUC) del sito Federtennis.it, prevede per il tabellone del singolare le semifinali sabato 26 e le finali domenica 27. Per il doppio semifinali venerdì 25 e finali sabato 26. Tutti questi incontri si disputeranno nel pomeriggio.

(foto: Giorgia Pinto)