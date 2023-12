TENNIS – Playoff A2, Ct Maglie ko in casa dal S.M. Ligure. In archivio l’Open per le Prequalificazioni di Roma ’24

Sconfitta per il Ct Maglie nell’andata del secondo turno dei playoff di A2 di tennis a squadre. I salentini sono stati battuti per 4-2 in casa dal Santa Margherita Ligure. Domenica prossima la fara di ritorno in terra ligure.

Nei singolari sconfitta in due set per Mencaglia contro Romano; vittoria per Catini in due set contro Castagnola; sconfitta in due set (6-0 6-0) per Bagnolini contro Pellegrini; vittoria in due set per Prihodko contro Escoffier; nei doppi, sconfitta in due set per Prihodko-Catini contro Pellegrino-Vavassori e sconfitta in tre set per Bagnolini-Mencaglia contro Castagnola-Romano.

Intanto, nei giorni scorsi, sugli impianti del Ct Maglie, si sono disputati i Tornei Open per le Prequalificazioni agli Internazionali BNL d’Italia 2024. Nel tabellone maschile vittoria per Andrea Picchione (2.1, Ct Cagliari) su Juan Inacio Iliev (2.1, Ct Lecce); in quello femminile, successo per Matilde Mariani che si impone sulla compagna di squadra Gaia Squarcialupi; nel doppio femminile, vittoria per la coppia Giorgia Pinto-Costanza Traversi su Mariani e Squarcialupi; nel doppio maschile vincono Andrea Picchione e Manuel Mazza su Mencaglia (Ct Maglie) e Del Carmine. Nel tabellone di Terza Categoria, successo per il giovanissimo Riccardo Manca (Ct Maglie, 3.3) su Lorenzo Costantini; nel tabellone femminile s’impone Carola Malena su Marina Narciso (Ct Taranto). Nel tabellone di Quarta, vince Saverio Spallucci su Danilo Fabbiano (Outline Lecce); nel femminile, Rosemary Gianfredi su Carola Liaci (Ct Maglie). Nel doppio maschile s’impongono Gianfranco Antonino e Giuseppe Dadduzio su Vincenzo Sentinella e Umberto Vocale; nel doppio femminile pass per Rosemary Gianfredi e Elisa Zizza su Ilia Preite e Giulia Giannuzzi.