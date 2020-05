TENNIS – Fiorello-show con Pennetta e Fognini: “Flavia, ritorna in campo! Lo vorrebbero tutti!”

“Flavia, torna a giocare!”. È l’appello lanciato ieri da Fiorello durante la diretta Instagram con Fabio Fognini e Flavia Pennetta.

Tra il serio e il faceto, Fognini si è appellato a Fiorello per convincere la moglie a ritornare sui campi da tennis, magari per preparare le Olimpiadi di Tokyo 2021. “Fiore, mi aiuti per questo comeback?”, ha chiesto a Fiorello. “Dai Flavia, che ci resti a fare a casa? Lo vorrebbero tutti! Sarebbe bello, vai in giro, ti porti i tuoi bimbi… C’è questa minima intenzione? Magari per le Olimpiadi, che ne dici?”. E poi ha lanciato un sondaggio ai suoi follower: “Amici, vorreste che Flavia tornasse a giocare? È ancora una ragazza, e poi coi nuovi metodi di allenamento di oggi e l’alimentazione, si può tornare in campo. Lo posso fare anche io, voglio battere tutti i sessantenni!”.

L’artista-showman siciliano, grande appassionato di tennis, ha poi ricordato a Pennetta di aver giocato a tennis contro suo padre Oronzo, anni fa, a Lecce. E ancora: “Lo senti il mio accento leccese? Li mangiate i pasticciotti?”. E Fognini: “Dai che quest’estate mi toccano due mesi in Puglia”. “E si lamenta pure!”, ha esclamato Flavia, da pochi mesi mamma per la seconda volta dopo l’arrivo della piccola Farah. La coppia ha anche un bimbo di tre anni, Federico.

Alla richiesta di tornare in campo, perorata dal marito e da Fiorello, la campionessa brindisina ha risposto con diplomazia e col sorriso sulle labbra: “Allora Fiore, questa settimana mi allenerò con il Fogna tutti i giorni e vedremo come mi sentirò”.

Qui sotto il video integrale della diretta Instagram di Fiorello che, nella prima parte, ha chiacchierato amabilmente anche con Matteo Berrettini, attuale numero 8 al mondo. La parte dell’intervista con Fognini e Pennetta parte dal minuto 0.52 circa.