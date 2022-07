TENNIS – Ct Maglie, che impresa! Le ragazze della Serie C vincono la finale playoff e centrano la B2

Grande traguardo per le ragazze della Serie C femminile a squadre del Ct Maglie. Dopo la vittoria nel match d’andata di finale playoff contro il Ct Sale Alessandria, le salentine si sono ripetute anche nella sfida di ritorno, superando, a domicilio, le proprie avversarie per 3-0 e centrando l’obiettivo Serie B2.

La squadra magliese era composta da Giorgia Pinto, Carloltta Mencaglia, Asia Pellegrino, Marta Forte, Elena Luceri, Silvia Romano e Carola Liaci, sotto la direzione dei tecnici Marco Cezza e Mattia Leo.

Le vittorie di Pinto su Thavarajasingam, di Mencaglia su Rescia e di Pellegrino su Roano, tutte in due set, hanno scandito lo score e hanno permesso alle ragazze del Ct Maglie di esultare in anticipo, senza bisogno di giocare il doppio. All’andata, il Maglie si era imposto per 3-1.

Per il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo: “La promozione della squadra femminile in B2 è il completamento di un percorso che premia gli sforzi del circolo e la perfetta programmazione partita già nel 2019 che ha puntato a valorizzare le nostre ragazze e la squadra femminile. Brave davvero tutte le ragazze, Giorgia Pinto, Carlotta Mencaglia, Asia Pellegrino, Marta Forte, Elena Luceri, Silvia Romano e Carola Liaci e ai tecnici Marco Cezza, Mattia Leo e Michele Pasca che hanno saputo reagire alla sconfitta nella prima partita di campionato a Manfredonia che rischiava di compromettere seriamente le nostre ambizioni. Un grazie sopratutto a chi ha avuto meno spazio per giocare dimostrando senso di responsabilità e attaccamento ai colori sociali”.

Prossimo appuntamento di campionato per il CT Maglie è la serie A2, che inizierà il 2 ottobre con la fase a gironi.

Per questa estate i classici appuntamenti con la Summer Cup per le nazionali femminili Under 18, dal 27 al 29 luglio, e lo storico Torneo Open della Canicola, arrivato alla sua 58ª edizione che inizierà il 27 luglio.