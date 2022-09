TENNIS – Si è chiusa la 1ª edizione del “Trofeo Minerbino”: tutti i vincitori, categoria per categoria

foto: foto di gruppo per i vincitori

Oltre 80 atleti hanno preso parte alla prima edizione del Trofeo “Minerbino” lim. 3.3, torneo nazionale di tennis che si è svolto, nei giorni scorsi (18-28 agosto), a Minervino di Lecce, patrocinato dal Comune.

Ben 87 le partite giocate presso gli impianti di via Kennedy, che hanno visto la partecipazione di tennisti provenienti da Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria e Campania, oltre che dalle province pugliesi.

Nella competizione riservata alla Terza Categoria, ha avuto la meglio Federico Serra (Salento Tennis Academy) che, in finale, ha superato per 63 62 la testa di serie n. 2, Federico Sanapo (under 16 dell’Asd Sporting Mediterraneo). A Serra è stata consegnata anche la targa ricordo “Minerbino, lo re de li casali”, donata dall’Amministrazione comunale.

Per la Quarta Categoria, vittoria di Emiliano Baldassarre (Ct Eracle Racale) su Gabriele Calati (classe 2009, Asd Sporting Mediterraneo), col punteggio di 61 61.

Infine, nella finale di doppio maschile, si sono imposti Giovanni Lazzari e Federico Serra su Andrea Codazzo e Federico Sanapo.

Il premio fairplay “Dea Minerva”, infine, è stato assegnato all’atleta del Ct Lecce, Riccardo Troso