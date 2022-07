TENNIS – Altra stratosferica impresa di Franco Agamenone (Ct Lecce) in Croazia: va ko anche Baez

A Umag (Croazia) continua l’avventura di Franco Agamenone, tesserato col Circolo tennis Lecce.

Nel pomeriggio, l’italo-argentino ha battuto anche Sebastian Baez, argentino di nascita anche lui e numero 32 del ranking Atp. Baez prende il largo nel quarto gioco del primo set, portandosi sul 3-1 a suo favore, ma c’è subito il contro-break di Agamenone che riperde, però, il suo turno di servizio e Baez chiude sul 6-3 il primo set.

Pronta rivincita di Agamenone nel secondo set, col break al secondo gioco e col servizio mantenuto nel terzo gioco, dopo aver annullato ben quattro palle break al suo avversario. Nel sesto gioco arriva il secondo break e Agamenone chiude sul 6-1.

Stratosferica rimonta dl tesserato Ct Lecce nel terzo e decisivo set. Baez annulla due palle break nel settimo gioco, poi strappa a zero il servizio al suo avversario e si porta sul 5-3, servendo per il set. Ma, ecco Agamenone: con grinta, strappa il servizio all’avversario e si porta poi sul 5-5. Nell’undicesimo gioco, altro break per Agamenone che poi chiude agevolmente al primo match point sul 7-5. Risultato finale: Agamenone batte Baez 3-6, 6-1, 7-5. E ora il derby nei quarti di finale con Marco Cecchinato, che, a sorpresa, ha battuto Lorenzo Musetti in due set. Agamenone e Cecchinato scenderanno in campo domani, 29 luglio, attorno alle ore 16.