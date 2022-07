TENNIS – Agamenone (Ct Lecce) ci ha preso gusto: s’impone nel derby azzurro con Cecchinato e si regala Sinner

Franco Agamenone ci ha preso gusto. Lascia solamente tre giochi (6-2, 6-1) a Marco Cecchinato nel derby andato in scena questo pomeriggio a Umag (Croazia) sulla terra rossa, e accede alle semifinali del torneo Atp 250, dove incontrerà, nientemeno, che Jannik Sinner, numero uno d’Italia e 10 Atp, che, nel match a seguire, si è imposto in due combattuti set allo spagnolo Carballes Baena.

Quello di Agamenone, tesserato per il Ct Lecce, è il miglior risultato raggiunto in carriera. Nel torneo croato, raggiunto attraverso le qualificazioni e dopo aver battuto gli slovacchi Horansky e Gombos, nel primo turno ha avuto la meglio dell’ostico serbo Laslo Djere, in tre tiratissimi set; nel secondo turno, poi, ha compiuto un autentico miracolo contro l’argentino Sebastain Baez, 32 Atp; oggi la netta vittoria con Cecchinato che, domani pomeriggio, gli consentirà di sfidare Sinner.

A conferma di un torneo dalle forti tinte azzurre, c’è anche la semifinale conquistata da Giulio Zeppieri che, in due set, ha avuto la meglio di Zapata Miralles (82 Atp) e, nel prossimo turno, si regalerà, probabilmente, la sfida contro Carlito Alcaraz.